VSV verpflichtete Tray Tuomie als Trainer

Der VSV hat Tray Tuomie als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der Eishockey-Club aus Villach am Montag bekannt. Der 56-jährige US-Amerikaner, der auch einen deutschen Pass besitzt, unterschrieb demnach einen erfolgsabhängigen Zweijahresvertrag.

Tuomie war nach einigen Stationen in Deutschland zuletzt beim Südtiroler Club Ritten tätig, mit dem er in der Alps League den Titel holte. Der VSV war in der abgelaufenen Saison der ICE-Liga im Viertelfinale an Bozen gescheitert.