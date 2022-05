Elf Podestplätze für Südtirol

Bibione – Die italienische Beachvolleyball-Meisterschaft für Vereine ist mit dem Finale in Bibione zu Ende gegangen. Von Freitag, dem 27. Mai, bis Samstag, dem 29. Mai, versammelten sich alle Athleten der italienischen Vereine in der venezianischen Stadt, um drei Tage lang großartigen Beachvolleyball zu erleben. Auch Südtirol war mit zahlreichen Sportlern aus den Vereinen SSV Bruneck ASD und Union Sport Amator La Ila ASD vertreten.

Unsere Athleten haben im Laufe des Jahres an mehreren Etappen des Turniers teilgenommen und dabei wichtige Punkte für die Endwertung gesammelt. Vor allem in den Jugendkategorien hat unsere Vertretung großartige Ergebnisse erzielt, was das große Engagement der Volleyballvereine in unserer Provinz für die Jugend und den Volleyball- und Beachvolleyballsektor beweist.

Insgesamt erreichte Südtirol elf Podestplätze und der SSV Bruneck ASD den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Frauen.

Die Ergebnisse:

U14F

1. HILBER EVA – FUMANELLI MARA (SSV BRUNECK ASD)

2. BRUGGER ROMY – OBLETTER LENA (SSV BRUNECK ASD)

3. AVERSA NOEMI – GRIESSMAIR GRETA (SSV BRUNECK ASD)

U16F

1. VALENTINI MAJA – VALENTINI NADINE (UNIUN SPORT AMATOR.LA ILA ASD)

2. MESSNER LENI – STOLZLECHNER JULIANE (SSV BRUNECK ASD)

3. IERVOLINO CARLOTTA – ZILIOLI MARTA (ATLETICO BEACH VOLLEY)

U16M

1. NATOLI ALEX – ZOESCHG LAURIN (SSV BRUNECK ASD)

2. HINTNER DENNIS – MAIRHOFER LUIS (SSV BRUNECK ASD)

3. BELARDI DIEGO – STOLZLECHNER MICHAEL (SSV BRUNECK ASD)

U18F

1. CARRARO MARTINA – SAMBUGARO GIORGIA (BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL)

2. HINTNER ISABEL – BURGMANN ANJA (SSV BRUNECK ASD)

3. MAIRHOFER JULIA – BURGMANN LEA (SSV BRUNECK ASD)

U18M

1. BUOSI TOMMASO – ZANATTA DAVIDE (VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D.)

2. COTTIGNOLI FEDERICO – CAPUCCI FILIPPO (ASD ORBITE VOLLEY)

3. TELSER CLEMENS – WALDNER MICHAEL (SSV BRUNECK ASD)

U20F

1. FILIPPINI GRETA – CRISAFULLI ANDREA (ASD BEACH VOLLEY TRAINING)

2. SEEBER EVA – WEITHALER LEA (SSV BRUNECK ASD)

3. BIBOLOTTI AURORA – MARCHELLI ROBERTA (ASD BEACH VOLLEY TRAINING)