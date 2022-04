Elsa Giupponi und Jonathan Kiem sind Regionalmeister

Bozen – Die Regionalmeister im Vorstiegsklettern 2022 heißen Elsa Giupponi und Jonathan Kiem. Beide trainieren im Traditionsverein des AVS Meran.

Am 26. und 27. März 2022 fanden die Regionalmeisterschaften und der fünfte Juniorcup der Saison für die U14 statt. Die Regionalmeister heißen Jonathan Kiem und Elsa Giupponi (beide AVS Meran). Austragungsort war das Sportzentrum Cavareno im oberen Nonstal.

Den Wettbewerb im Vorstiegsklettern organisierte der Sportverein Arrampicavareno. Für die Regionalmeisterschaften gingen insgesamt 56 AthletInnen aus der Region Trentiono/Südtirol an den Start. Die Routen waren aufgrund der kompakten Höhe der Kletteranlage sehr intensiv und kraftig geschraubt. Bei den Frauen kamen im Finale Elsa Giupponi (AVS Meran) und Vanessa Kofler (AVS Passeier) auf gleiche Höhe bis zwei Griffe unter das Top. Aufgrund des besseren Ergebnisses in der Qualifikation holte sich erstere den Titel. Dritte wurde für das Kletterteam Meran Leni Klotzner, welche einen Griff unter den erstplatzierten zu Sturz kam.

Bei den Männern gab es im Finale drei ausgezeichnete Topbegehungen. Es entschied die Zeit, nachdem die drei Erstplatzierten nach der Quali gleichauf lagen. Regionalmeister Jonathan Kiem (AVS Meran) stieg als schnellster bis zum Top, gefolgt von Hannes Grasl (AVS Passeier) und Andreas Cagol (AVS St. Pauls).

Regionalmeisterschaften Podium Frauen

1. Elsa Giupponi, AVS Meran campionessa regionale

2. Vanessa Kofler, AVS Passeier

3. Leni Klotzner, AVS Meran

Regionalmeisterschaften Podium Männer

1. Jonathan Kiem, AVS Meran campione regionale

2. Hannes Grasl, AVS Passeier

3. Andreas Cagol, AVS St. Pauls

Am Sonntag fand der 5. Juniorcup für die Kategorien U10, U12 und U14 statt. Die Siegerinnen und Sieger beim fünften Juniorcup 2022 Lead in den einzelnen Kategorien hießen in der U10 Lisa Mair (AVS St. Pauls) und Noah Oberhofer (AVS Brixen), U12 Chiara Franceschi (Arcoclimbing) und Gabriel Schuen (AVS Bruneck), in der U14 Nadia Insam (AVS Gherdeina) und Pier Giulio Paglierani (AVS Meran).