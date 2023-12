EM-Gastgeber Deutschland zog machbares Los

Fußball-EM-Gastgeber Deutschland hat bei der Auslosung für die EURO 2024 eine dankbare Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz erwischt. Titelverteidiger Italien landete in der kniffligen Gruppe B mit Spanien, Kroatien und Albanien. Die von den Buchmachern favorisierten Franzosen wurden bei der feierlichen Auslosung am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie in die Österreich-Gruppe D gemeinsam mit der Niederlande und einem Play-off-Gegner gelost.

Das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München bestreiten Deutschland und Schottland. Das Finale steigt am 14. Juli in Berlin. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten der insgesamt sechs Gruppendritten steigen ins Achtelfinale auf.

England mit Jungstar Jude Bellingham spielt gegen Dänemark, Slowenien und Serbien. Österreichs Qualifikationsgruppen-Gegner Belgien hat es deutlich einfacher als die ÖFB-Equipe erwischt. Rumänien, Slowakei und ein Gegner aus dem Quartett Israel/Bosnien-Herzegowina/Ukraine/Island heißen die Gegner.

Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo bekommt es bei seinem wohl letzten Großturnier in der Vorrunde mit der Türkei, Tschechien und dem Play-off-Sieger C (Georgien/Griechenland/Kasachstan/Luxemburg) zu tun.