England besiegt Ukraine dank Toren von Kane und Saka 2:0

England hat den Kurs Richtung EM-Teilnahme problemlos gehalten. Die Three Lions siegten am Sonntag nach Startschwierigkeiten gegen die Ukraine ungefährdet mit 2:0 (2:0) und schrieben damit auch im zweiten Qualifikationsspiel die drei Zähler an. Englands Rekordtorschütze Harry Kane (37.) und Bukayo Saka (40.) trafen im Wembley für die Gastgeber. Dänemark kassierte indes eine unerwartete Niederlage in Kasachstan. Nach einer 2:0-Führung verloren die Skandinavier noch mit 2:3.

Die Ukrainer schafften es in London zunächst, das Tempo der Partie niedrig zu halten. England kam schwer in die Gänge, ehe Saka und Kane zum 1:0 kombinierten. Der Tottenham-Stürmer verwertete eine Hereingabe von Arsenals Flügelstürmer volley zu seinem 55. Tor im englischen Trikot. Saka machte das 2:0 dann mit einem sehenswerten Abschluss selbst und bewies damit einmal mehr seinen Wert für die Nationalelf. Nach der Pause waren die Engländer darauf bedacht, die Spielkontrolle zu behalten. Die Ukrainer kamen kaum gefährlich vor das gegnerische Tor.

Dänemark rutscht hingegen in Astana aus. Dank zwei Toren des ehemaligen Sturm-Graz-Angreifers Rasmus Höjlund lagen die Dänen nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 2:0 voran, kassierten aber nach drei späten Gegentreffern noch ein 2:3. Die Kasachen kamen per Elfmeter zum Anschlusstreffer drehten die Partie in Astana nach Toren von Askhat Tagybergen und Abat Aymbetov in der 86. und 89. Minute. Dänemark hatte das Auftaktspiel am vergangenen Donnerstag gegen Finnland noch 3:1 gewonnen, Höjlund schoss auch in dieser Partie alle Tore der Skandinavier.

In einem weiteren Spiel der Gruppe H gewann Slowenien gegen San Marino nach einer torlosen ersten Spielhälfte mühsam mit 2:0. Salzburgs Benjamin Sesko (56.) traf in Ljubljana zur Führung, der zweite slowenische Treffer entstand per Eigentor. Sturms Jon Gorenc-Stankovic und Tomi Horvat kamen bei den Hausherren im Finish aufs Feld.

Interims-Teamchef Rene Pauritsch unterlag mit Liechtenstein in Vaduz gegen Island mit 0:7. Aron Gunnarsson schoss in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick für die Nordländer.