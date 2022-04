Eppans U19 Jungpiraten sind Italienmeister

Eppan – Die Jungpiraten des HC Eppan gewinnen Spiel 2 der Finalserie gegen den HC Asiago Junior vor heimischen Publikum mit 4:3 nach Verlängerung und sichern sich nach dem Vize-Meistertitel im Vorjahr erstmals in der Vereinsgeschichte den U19 Italienmeistertitel.

Die knapp 400 Zuschauer in der Eppaner Eishalle sahen dabei ein spannendes, intensives und hochklassiges Finalspiel. Die Jungs von Coach Niko gehen nach 14 Minuten im Powerplay durch ein Tor von Filippo Crivellari mit 1:0 in Führung. Knapp 6 Minuten nach Wiederbeginn im zweiten Drittel gleicht Asiago zum 1:1 aus und die Begegnung ist nach wie vor völlig offen. Noch im Mittelabschnitt können die Piraten jedoch durch zwei feine Einzelleistungen auf 3:1 davonziehen. Zuerst fasst sich Emanuel Rottensteiner, nach einem Scheibenverlust von Asiago ein Herz und zirkelt die Scheibe elegant ins lange Eck, ehe Johannes Pederiva nach einem seiner gefürchteten schnellen Antritte Asiago‘s Hintermannschaft überläuft und die Scheibe hinter Goalie Bortoli versenkt.

Im Schlußabschnitt schien es zunächst so als ob Eppan den Vorsprung mühelos verwalten könnte, doch Asiago kann im Powerplay zuerst zum 2:3 verkürzen und 4 Minuten vor Schluß sogar zum 3:3 ausgleichen. Eppan hätte kurz vor Schluß durchaus noch in der regulären Spielzeit den Siegtreffer erzielen können, doch der durchgebrochene Emanuel Rottensteiner konnte nur mehr durch ein Foul gestoppt werden. In der anschließenden Verlängerung schlägt das beste Powerplay der Liga in den Play Offs dann aber eiskalt zu und Markus Mair schießt die Piraten mit seinem Treffer zum 4:3 Sieg zum vielumjubelten Meistertitel.

An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch der gesamten Mannschaft, welche von Tag zu Tag enger zusammengewachsen ist und den Titel vor allem als echtes Team so richtig gewollt hatte. Danke unserem TOP Staff um Teamleader Ivo, sowie Anita, welche nichts dem Zufall überlassen haben und die Mannschaft rundum bestens betreut und versorgt haben. Danke unserem Coach Niko, der die Jungs sowohl taktisch, als auch mental hervorragend eingestellt hatte und imstande war von jedem das bisschen mehr herauszuholen, was es für einen Titelgewinn braucht.

Herzlichen Glückwunsch auch dem HC Asiago für eine tolle, hochklassige und vor allem faire Finalserie und Gratulation zum Vizemeister.