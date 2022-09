Erfolgreichster Torschütze der Vereinsgeschichte verlässt FCS

Bozen – Der 31-jährige Angreifer ist mit 49 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Vereinsgeschichte des FC Südtirol

Manuel Fischnaller verlässt den FC Südtirol und wechselt zu Fermana in die Serie C. Die beiden Clubs haben sich auf ein permanentes Transferabkommen geeinigt.

Der beim FC Südtirol großgewordene Angreifer spielte in insgesamt vier verschiedenen Zeitperioden für die Profimannschaft der Weißroten (2008-2010, 2010-2012, 2014-2015 und 2020-2022). Mit 49 Treffern in 210 Pflichtspielen ist Manuel Fischnaller der erfolgreichste Torschütze in der Vereinsgeschichte des FCS.

Der FC Südtirol bedankt sich herzlich bei Manuel Fischnaller für den Einsatz und die Professionalität, welche er in all diesen Jahren stets gezeigt hat, und wünscht ihm viel Erfolg für sein neues Abenteuer.