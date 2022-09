Erlebniswelt Sport geht in die nächste Runde

Bozen – Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) hat das erfolgreiche Projekt „Erlebniswelt Sport“ des Forum Prävention übernommen und führt es nach zwei Jahren Pause weiter. Die ersten zwei Stationen werden im Oktober in Latsch und Bozen veranstaltet.

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben spielerisch neue Sportarten zu entdecken – das ist das Ziel der Erlebniswelt Sport. Nach 16 Jahren erfolgreicher Durchführung durch das Forum Prävention und zweijähriger Pause führt der VSS das Projekt weiter. Bei den Veranstaltungen können Schüler*innen der Grund- und Mittelschulen verschiedene Sportarten kennenlernen und ausprobieren. Der Startschuss fällt am 4. und 5. Oktober in Latsch und die Schulklassen aus Bozen und Umgebung dürfen sich am 11. und 12. Oktober auf das umfangreiche Angebot freuen. Die jeweils rund 15 Stationen werden direkt von Vereinen aus der Umgebung betreut.

Insgesamt werden bei beiden Standorten bis zu 87 Schulklassen an den Veranstaltungen teilnehmen. Im Vordergrund stehen bei der Erlebniswelt Sport nicht der Wettkampfsgedanke, sondern Bewegung und Sport, aber auch das Gemeinschaftsgefühl und die Freude an der Bewegung zu fördern. „Die Schüler*innen haben nicht immer die Möglichkeit ein umfangreiches Sportangebot an einem Ort vorzufinden und verschiedene Sportarten zu testen. Wir wollen damit den Kindern Lust am Sport machen und dessen Vorteile verdeutlichen“, so VSS-Obmann Günther Andergassen.