Erler/Miedler verpassen Doppel-Turniersieg in Marrakesch

Der Tiroler Alexander Erler und der Niederösterreicher Lucas Miedler haben den Finalsieg beim ATP250-Turnier in Marrakesch verpasst. Die beiden Tennisprofis verloren am Samstag das Endspiel des Sandplatzturniers in Marokko gegen Marcelo Demoliner/Andrea Vavassori (BRA/ITA) knapp mit 4:6,6:3 und 10:12 im entscheidenden Tiebreak. Das an Nummer drei gesetzte rot-weiß-rote Duo muss damit auf den vierten ATP-Titel nach Acapulco (2023), Wien (2022) und Kitzbühel (2021) warten.

Für Erler/Miedler war es die erste Final-Niederlage auf der Tour. Beide werden am Montag in der Weltrangliste aber trotzdem ein neues Karrierehoch erreichen. Erler (bisher 42) wird sich in die Top 40 verbessern, Miedler (43) zumindest auf Rang 42.

Im ersten Satz des Endspiels kassierte Miedler bei seinem Aufschlagspiel das Break zum 1:2. Während Demoliner/Vavassori insgesamt elf Breakchancen vorfanden und eine davon verwerteten, konnten die Österreicher ihre beiden Gelegenheiten zunächst nicht nutzen. Im zweiten Satz funktionierte das Service dann deutlich besser, Erler/Miedler sicherten sich das Break zum 3:1. Im Tiebreak kämpfte sich das ÖTV-Doppel nach 0:4- und 4:8-Rückstand noch zurück, wehrte einen Matchball ab und fand bei 10:9 die Chance auf den Sieg vor. Allerdings holte der Gegner dann drei Punkte in Serie.