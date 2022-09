Erster FCS-Sieg kommt vom Elfmeterpunkt

Bozen – Im Rahmen des 4. Spieltags der Serie B 2022/23 siegt der FC Südtirol im ersten Spiel unter Mister Pierpaolo Bisoli gegen Pisa mit 2:1 und holt die ersten Zweitligapunkte der Vereinsgeschichte – Rover trifft zweimal vom Elfmeterpunkt (35., 63.)

Ein weiteres Stück Vereinsgeschichte: im Rahmen des 4. Spieltags der Serie B 2022/23 siegt der FC Südtirol – im ersten Spiel unter der technischen Leitung von Mister Pierpaolo Bisoli – in der letzten Partie der Runde zuhause mit 2:1 (1:1) gegen den SC Pisa. Für die Weißroten ist der erste Punktgewinn und zugleich der erste Erfolg in der zweithöchsten italienischen Liga. Der Nachmittag im Bozner Drusus-Stadion beginnt für das Heimpublikum zunächst gut, jedoch sind es die Gäste, die nach zwei guten Torchancen der Gastgeber durch Davi und Zaro (sein Tor wird aufgrund einer Abseitsposition aberkannt) in Führung gehen: Nagy hat etwas zu viel Platz im rechten Halbfeld und flankt an den zweiten Pfosten, wo Ionita goldrichtig steht und Poluzzi per Kopf zum 0:1 überwindet (24.).

Die Reaktion der Weißroten folgt zehn Minuten später: Odogwu wird tief im Pisa-Strafraum angespielt, er behauptet den Ball und w

ird während seiner Drehung von Rus von den Beinen geholt – es gibt Elfmeter: Rover tritt an, wählt die aus seiner Sicht linke Ecke aus und überwindet Nicolas mit einem strammen Schuss, der Keeper der Gäste ist mit den Fingerspitzen noch dran, muss sich jedoch geschlagen geben, 1:1 (35.). Nach dem Seitenwechsel gibt es erneut Strafstoß für die Mannen eines an der Seitenlinie sehr aktiven Bisoli: dieses Mal schaltet sich der VAR ein, da Morutan Crociata in der Pisa-Box am Fuß trifft. Es kommt zum zweiten persönlichen Duell zwischen Rover und Nicolas, auch dieses Mal entscheidet es der FCS-Stürmer zu seinen Gunsten: er verlädt den Pisa-Schlussmann und trifft zentral zum 2:1-Endstand. Am nächsten Samstag trifft der FCS auswärts auf Como (Anstoß um 14.00 Uhr).

MATCH PREVIEW: AUSGANGSLAGE, SPIELSYSTEME & AUFSTELLUNGEN

Nach den beiden knappen Niederlagen bei Brescia (0:2) und zuhause gegen Venezia (1:2 in letzter Sekunde) sowie dem 0:4 bei Reggina trifft der FC Südtirol im ersten Spiel unter der technischen Leitung von Mister Pierpaolo Bisoli im Rahmen des 4. Spieltags zuhause auf den SC Pisa, welcher bisher Cittadella (3:4) und Genua (0:1) unterlag und gegen Como 2:2-Remis spielen konnte, also bisher einen Zähler im Klassement aufweist.

Mister Pierpaolo Bisoli setzt bei seinem ersten Spiel als Trainer des FC Südtirol auf ein 4-4-2-System: vor Schlussmann Poluzzi bilden D’Orazio, Zaro, Berra und De Col die Vierer-Abwehrkette, im Mittelfeld agieren Davi, Pompetti, Belardinelli und Rover. Das Sturmduo besteht aus Marconi und Mazzocchi. Marconi muss während des Aufwärmens jedoch passen, an seiner Stelle spielt Odogwu.

Coach Rolando Maran präsentiert die Gäste hingegen in einem 4-3-2-1: vor Keeper Nicolas bilden Beruatto, Barba, Rus und Hermansson die defensive Viererkette, Marin, Nagy und Ionita agieren in der Schaltzentrale. Sibilli und Morutan besetzen die Doppel-Zehn, hinter Sturmspitze Cissé.

LIVE MATCH: TORE, HIGHLIGHTS & NENNENSWERTE AKTIONEN

1. Der Ball rollt im Bozner Drusus-Stadion, der FCS/Pisa hat angestoßen.

1. Cissé versucht es nach nicht einmal 60 Sekunden aus der Drehung – links vorbei.

4. Davi wird an der Strafraumgrenze angespielt, er setzt sich im Zweikampf gegen seinen direkten Gegenspieler durch und zieht scharf mit links ab – Nicolas hält.

12. Davi flankt von links in die Mitte, der Ball kommt an den zweiten Pfosten, wo Rover abschließt – Nicolas rettet zur Ecke.

20. Pompetti bekommt im zweiten Anlauf von links eine Flanke ins Zentrum, nach einem Getümmel in der Box fällt der Ball Zaro vor die Füße, welcher zum vermeintlichen 1:0 trifft – jedoch lag eine Abseitsposition in der Entstehung vor, welche auch der VAR bestätigt.

25. Die Führung für die Gäste: Nagy hat im Halbfeld der Weißroten zu viel Platz und flankt an den zweiten Pfosten, wo Ionita goldrichtig steht: er überwindet Poluzzi mit einem Kopfball ins linke Eck. 0:1 aus der Sicht des FCS.

27. Freistoß von rechts für den FCS – Pompetti führt aus, Nicolas hält.

31. Morutan versucht es mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze, der Ball geht vorbei.

33. Hermannsson zieht auf der Seite in die Tiefe und legt auf Morutan ab: die Nummer 80 der Nerazzurri versucht es mit einem Drehschuss, welcher etwas über das Tor von Poluzzi geht.

35. Es gibt Elfmeter für den FC Südtirol: Rus hält Odogwu in der Box der Gäste deutlich und bringt letzteren zu Boden. Rover nimmt sich der Aufgabe vom Punkt an, er wählt mit einem strammen Schuss das linke Eck, Nicolas ist mit den Fingerspitzen dran, kann aber nicht halten – 1:1.

38. Marin mit dem Schuss aus der zweiten Reihe – der Ball knallt an die Querlatte.

45 + 1. Halbzeit in Bozen: mit einem Tor pro Seite geht es in die Kabinen.

46. Anstoß zur zweiten Hälfte, der FCS führt den Ball.

57. Gefährlicher Lochpass von Marin auf Sibilli, Poluzzi und Berra können gemeinsam die Gefahr bereinigen.

63. Nach einer längeren Kontrolle durch den VAR gibt es einen zweiten Foulelfmeter an diesem Nachmittag für den FC Südtirol – Morutan trifft Crociata in der Box der Gäste. Erneut übernimmt Rover die Verantwortung, dieses Mal verlädt er Nicolas souverän und trifft zentral zum 2:1 für den FCS.

90 + 4. Die Weißroten bringen den Vorsprung ohne größere Probleme über die Zeit.

FC SÜDTIROL – SC PISA 2:1 (1:1)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; D’Orazio, Zaro, Berra, De Col; Davi (46. Crociata), Pompetti (46. Schiavone), Belardinelli, Rover (85. Casiraghi); Mazzocchi (80. Carretta), Odogwu

Auf der Ersatzbank: Iacobucci, Harrasser, Voltan, Nicolussi Caviglia, Kofler, Capone, Marconi

Trainer: Piepaolo Bisoli

PISA SC (4-3-2-1): Nicolas; Beruatto, Barba, Rus (83. De Vitis), Hermansson (66. Masucci); Marin, Nagy, Ionita (83. Tourè); Sibilli (66. M. Tramoni), Morutan; Cissé (46. Gliozzi)

Auf der Ersatzbank: Dekic, Livieri, Canestrelli, Jurieskin, Mastinu, Piccinini, L. Tramoni

Trainer: Rolando Maran

SCHIEDSRICHTER: Ivano Pezzuto (Lecce) | Assistenten: Federico Longo (Paola) & Mattia Politi (Lecce) | Vierter Offizieller: Carlo Virgilio (Agrigent)

VAR: Lorenzo Maggioni | Assistent: Michele Lombardi

TORE: 0:1 Ionita (24.), 1:1 & 2:1 Rover (zwei Foulelfmeter, 35. & 63.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temp. um 25°C, Rasen in optimalem Zustand.

Gelbe Karten: Davi (FCS | 45.), Pompetti (FCS | 45 + 1.), Beruatto (SCP | 66.), Marin (SCP | 75.), Carretta (FCS | 81.)

Eckenverhältnis: 7-5 (4-1)

Nachspielzeit: 1min + 4min