Erster Saisonsieg von Bottas in Istanbul – Vor Red-Bull-Duo

Valtteri Bottas hat am Sonntag sein erstes Formel-1-Rennen in dieser Saison gewonnen. Der Finne im Mercedes setzte sich beim Großen Preis der Türkei in Istanbul – nach Start von der Pole Position – vor den Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez durch. Lewis Hamilton im zweiten Mercedes, der auf nasser Strecke von Position elf ins Rennen gegangen war, musste seine WM-Führung nach Platz fünf an Verstappen abtreten. Sechs Punkte liegt der Niederländer nun in Front.

Für Bottas war es der erste Sieg seit Russland im vergangenen Jahr und insgesamt der zehnte Karriere-Erfolg. Der nächste Grand Prix findet am 24. Oktober in Austin im US-Bundesstaat Texas statt.