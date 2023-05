Erster Weltcupsieg für Mountainbikerin Stigger

Mountainbikerin Laura Stigger hat beim Saisonauftakt in Nove Mesto im Short-Track-Rennen ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die 22-jährige Tirolerin triumphierte am Freitag im Sprint vor Weltcup-Titelverteidigerin Alessandra Keller und ihrer Specialized-Teamkollegin Sina Frei (beide SUI). Das olympische Cross-Country-Rennen steht am Sonntag auf dem Programm.

“Das ist ein großartiger Beginn des Wochenendes. Dass es so ausgeht, ist unglaublich. Es war sehr hart, an den Schnellsten dranzubleiben, und um die Positionen zu kämpfen. Ich bin glücklich, dass ich ohne Sturz durchgekommen bin”, meinte Stigger nach dem hektischen Rennen bei regnerischen Bedingungen. Die Ötztalerin war auch schon im Vorjahr in Brasilien als Short-Track-Zweite vielversprechend in die Saison gestartet. Den zweiten Podestplatz 2022 hatte sie über die klassische Distanz als Dritte in Leogang geschafft.

Die auf der kurzen Strecke nicht so starke Mona Mitterwallner landete beim Auftakt in Tschechien auf dem 28. Rang.