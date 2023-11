Erstes Abfahrtstraining der Frauen in Cervinia abgesagt

Das erste Training für die Frauen-Abfahrten in Zermatt/Cervinia am (heutigen) Mittwoch ist abgesagt worden. Starker Wind machte dem Weltcup-Tross einen Strich durch die Rechnung, weswegen auch nicht alle Lifte in Betrieb waren. In der Nacht hatte es zudem wieder Schneefall gegeben. Das nächste Training ist für Donnerstag 11.45 Uhr angesetzt, da sind die Wetterprognosen besser.

Für Freitag wird wieder mit einer wetterbedingten Trainingsabsage (Wind, Schneefall) gerechnet, die Prognosen für die Rennen am Samstag und Sonntag sind derzeit noch sehr wechselhaft. Bereits in der Vorwoche hatten die Männer kein Wetterglück bei der Zwei-Länder-Abfahrt auf der “Gran Becca”, bis auf ein Training mussten sämtliche Läufe abgesagt werden.

“Das Gute ist, dass wir drei Trainings angesetzt haben. Und weil der Freitag vielleicht auch ein bisschen schwierig wird, wird der Donnerstag sehr wichtig”, mutmaßte Mirjam Puchner, in der abgelaufenen Saison beste ÖSV-Abfahrerin. “Bei einer Abfahrtsstrecke, auf der man noch nie war, auch oberhalb der Baumgrenze, ist es immer ein bisschen schwierig, sich zu orientieren.” Immerhin gab das Männertraining aus der Vorwoche erste Aufschlüsse. “Es war schon hilfreich, dass wir zumindest ein paar Videos gehabt haben.”