Erstes Testspiel der neuen Saison absolviert

Bozen/Ridnaun – Das Team von Coach Lamberto Zauli traf am heutigen Samstag in Stange auf Landesligist Auswahl Ridnauntal – 8:1 das Endergebnis.

Am heutigen Samstag – am Ende der ersten Trainingswoche im Ridnauntal – absolvierte der FC Südtirol sein erstes Testspiel der neuen Saison. Das Team von Coach Lamberto Zauli traf dabei in der Sportzone von Stange bei Ratschings auf Landesligist Auswahl Ridnauntal. Für die Weißroten handelte es sich um eine ausgezeichnete Gelegenheit, um die einstudierten Spielzüge erstmals in einem Match umzusetzen und das Zusammenspiel zu verfeinern. Die Pflichtspielsaison des FC Südtirol beginnt hingegen am Samstag, 30. Juli mit dem Italienpokalspiel gegen Feralpisalò. Der Spielbeginn im Bozner Drusus-Stadion wurde für 18.00 Uhr angesetzt.

Das heutige Testspiel in Stange endete mit einem 8:1-Erfolg für den FC Südtirol. Den ersten Treffer der neuen Saison erzielte Mittelfeldspieler Hans Nicolussi Caviglia. Weiters konnten sich auch Giovanni Zaro, Simone Mazzocchi (beide in der ersten Spielhälfte), Raphael Odogwu (Doppelpack), Davide Voltan (Doppelpack) und Manuel Fischnaller (alle in der zweiten Halbzeit) in die Torschützenliste eintragen.

Das Hauptaugenmerk lag jedoch nicht auf dem Endergebnis, sondern auf die Leistung des Kollektivs sowie der einzelnen Akteure, mit welcher Coach Zauli zweifellos zufrieden sein kann.

Das zweite und letzte Testspiel der Sommervorbereitung steht am Donnerstag, 21. Juli auf dem Programm. Die Weißroten treffen dabei in Sterzing auf den Serie A-Club Sassuolo, welcher sich ebenfalls im Norden Südtirols auf die kommende Spielzeit vorbereitet – Spielbeginn um 18.00 Uhr.

FC SÜDTIROL – AUSWAHL RIDNAUNTAL 8-1 (3-0)

FC SÜDTIROL – 1. Halbzeit (4-3-3): Poluzzi; De Col, Curto, Zaro, D’Orazio; Moscati, Pompetti, Nicolussi Caviglia; Mazzocchi, Rover, Carretta,

Reservebank: Iacobucci, Harrasser, Barison, Heinz, Sinn, Kofler, Casiraghi, Voltan, Odogwu, Mayr, Fischnaller, Lechl, Uez.

FC SÜDTIROL – 2. Halbzeit (4-3-3): Iacobucci; Heinz, Barison, Sinn, Kofler; Lechl (22’ Uez), Mayr, Voltan; Fischnaller, Odogwu, Casiraghi.

Reservebank: Harrasser.

Trainer: Lamberto Zauli

AUSWAHL RIDNAUNTAL: M. Siller, Goggi, Gander, Rainer, Prechtl, Blasbichler, I. Wurzer, Obexer, Gasser, P. Siller, Dialer.

Im Laufe der 2. Halbzeit eingewechselt: Kofler, T. Wurzer, Hochrainer, S. Siller, Grasl, L. Montalto, M. Montalto, Dolliana, Gogl.

Trainer: Patrick Bacher.

SCHIEDSRICHTER: Mirco Guerrieri (Bozen) – Davide Leto und Alessandro Salerno (Bozen)

TREFFER: 1. Halbzeit – 24’ Nicolussi Caviglia (FCS), 26’ Zaro (FCS), 36’ Mazzocchi (FCS);

2. Halbzeit – 11’ Odogwu (FCS), 20’ Elfmeter Gogl (R), 24’ und 30’ Voltan (FCS), 40’ Fischnaller (FCS), 45’ Odogwu (FCS).