Ethik-Projekt mit dem FC Südtirol

Bozen – Werte und Ethik im Sport und darüber hinaus zu vermitteln, ist Ziel des Projekts “I Semi dell’Etica”. Der FC Südtirol hat dazu mit Schülern der Landesberufsschule “Einaudi” in Bozen gearbeitet.

Am Welttag des Sports, mit Fokus auf der Rolle des Sports für die Entwicklung und den Frieden, verweist das italienische Bildungsressort auf ein Vorhaben, an dem die Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen “Luigi Einaudi” in Bozen beteiligt ist.

Mit dem Projekt “I Semi dell’Etica” (Die Samen der Ethik) wenden sich die Sport- und Kultur-Vereinigungen ACSI, MECS, und die Fußballorganisation “Lega Pro” an Schulen, um wichtige Werte wie Loyalität, Fairness, Freundschaft, Toleranz sowie Respekt vor Mitspielern, Regeln und Gegnern und ethisches Verhalten in den Bereichen Sport und Bildung, aber auch im Leben insgesamt zu vermitteln. Das Projekt setzt auf die Zusammenarbeit mit Fußballvereinen und läuft in mehreren Phasen ab. Im Mai gibt es eine Abschlussveranstaltung für die Ethik-Champions in Rom. Die teilnehmenden Klassen werden in den Vorrunden ausgewählt.

In Südtirol macht die erste Klasse des Olympia-Lehrgangs der LBS “Einaudi” beim Projekt mit. Der erfolgreichste Fußballverein Südtirols, der FC Südtirol, hat mit den Jugendlichen dazu eine Bildungsveranstaltung organisiert. In der nächsten Runde gilt es, ein Ethik-Quiz zu bestehen. In einer weiteren Runde ist auch ein Fußballturnier vorgesehen.

Zum Projekt gibt es eine Webseite mit Fotos, Ergebnissen und Eindrücken der Veranstaltungen sowie einem Ethik-Quiz. Auf der eigens eingerichteten Facebook-Seite “I Semi dell’Etica” kann die Entwicklung des Projekts mitverfolgt werden.

