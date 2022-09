Euregio-Jugendsprintgala in Trient

Trient – Die schnellsten Buben und Mädchen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino haben sich heute in Trient ein Stelldichein gegeben. Die Landeshauptstadt des Trentino war im Rahmen des Festivals des Sports Gastgeber des Finales für Sprint-Nachwuchstalente aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, bei dem die Euregio-Sprintchampions ermittelt wurden. Der Wettkampf stand jungen Sprintern und Sprinterinnen offen, die 2009 oder später geboren sind.

Die 40 Teilnehmenden aus Südtirol waren über sieben Qualifikationsläufe und ein Landesfinale ermittelt worden, das am 20. August in Bozen stattfand. Ausgerichtet hat diese Qualifikationsläufe in Südtirol der Verband der Südtiroler Sportvereine VSS. Heute traten die 40 jungen Südtiroler Athleten und Athletinnen in Trient gegen ihre Trentiner und Tiroler Kolleginnen und Kollegen an. Zu laufen waren diesmal 60 Meter. Nach Vor- und Zwischenläufen wurden im großen Finale die Euregio-Sprintchampions 2022 die schnellsten Läuferinnen und Läufer ermittelt. Mit Hanna Fink bei den Unter-Zehnjährigen, Emma Oberhuber und Tom Ausserhofer bei den Unter-Zwölfjährigen und Sophie Seehauser bei den unter-14-jährigen Mädchen gingen mit vier Siegen die Hälfte der Goldmedaillen an Südtiroler Sprinter und Sprinterinnen.

Das Finale wurde im Auftrag des Generalsekretariats der Euregio vom Centro Sportivo Italiano (CSI) Trient mit Unterstützung von Trentino Marketing und in Zusammenarbeit mit den Dachverbänden VSS (Südtirol) und ASVÖ (Tirol) ausgerichtet.

Alle Ergebnisse finden sich unter https://www.cronodue.it/results/220925_Euregio_SprintChampion/.