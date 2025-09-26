Europa nach erster Ryder-Cup-Session 3:1 in Führung

Von: apa

Titelverteidiger Europa hat einen guten Start in den 45. Golf Ryder Cup auf Long Island in New York hingelegt. Das Team von Kapitän Luke Donald liegt nach den vier Foursome-Duellen am Freitag 3:1 in Führung. Österreichs Golfstar Sepp Straka hat seinen ersten Einsatz am Nachmittag (Ortszeit) im Fourball an der Seite des Spaniers Jon Rahm. Ihre Gegner sind Scottie Scheffler und J.J. Spaun. Indes landete zu Mittag US-Präsident Donald Trump auf dem Golfkurs Bethpage Black.

Die Europäer behielten am Vormittag trotz heftiger Buhrufe von den Rängen am ersten Abschlag vorerst die Nerven. Rahm und der Engländer Tyrrell Hatton brachten die Gäste gegen Bryson DeChambeau und Justin Thomas mit 1:0 in Front, nach 15 Löchern war das Duell entschieden (4&3). “Wir hatten keinen optimalen Start, aber wir haben gekämpft und sind dran geblieben und haben schließlich gute Schläge gemacht”, resümierte Rahm. Der nordirische Star Rory McIlroy und Tommy Fleetwood aus England brauchten gar nur 14 Bahnen, um sich gegen Collin Morikawa/Harris English durchzusetzen (5&4).

Aberg/Fitzpatrick düpierten Scheffler/Henley

Das 3:0 besorgten nur wenig später Ludvig Aberg (SWE) und Matt Fitzpatrick (ENG), die gegen die Nummer 1 der Welt, Scheffler, und Russell Henley (Nummer 3) glänzten und ebenfalls frühzeitig gewannen (5&3). “Wir sind gut aus den Startlöchern gekommen, haben am ersten Loch ein Birdie geschafft. Danach haben wir gutes Golf gezeigt”, sagte der Schwede. Den ersten Zähler für die Amerikaner sicherten schließlich im vierten Flight Xander Schauffele/Patrick Cantlay gegen den Schotten Robert MacIntyre und den Norweger Viktor Hovland (2 auf).

Das berüchtigte New Yorker Publikum verhielt sich vorerst über weite Strecken fair, sparte aber nicht mit Kritik am etwas enttäuschend gestarteten Team von US-Kapitän Keegan Bradley. So riefen die Fans nach der herben Schlappe von Morikawa/English unter anderem “Harris, we wish you were English” (Harris, wir würden uns wünschen, du wärst Engländer). Einen Erfolg haben die Amerikaner allerdings bereits in der Tasche, sie gewannen den 13. Junior Ryder Cup gegen den europäischen Nachwuchs mit 17,5:12,5.

Die Nachmittagsmatches starten um 18.25 Uhr MESZ (live auf Sky). Den ersten europäischen Flight bilden Rahm und Straka, der somit beim Ryder Cup im Vierer zum ersten Mal nicht Shane Lowry als Partner hat. Der Ire bildet ein Duo mit McIlroy. Zuvor gab Präsident Trump wie angekündigt ein Stelldichein beim prestigereichen Kontinentalvergleich der besten Golfer der Welt. Die Nationalhymne wurde angestimmt, US-Kampfjets flogen über das Gelände.