Europameister Steu/Kindl gewinnen Oberhof-Weltcup

Die Europameister Thomas Steu/Wolfgang Kindl haben am Samstag zum Auftakt der Kunstbahn-Rodelrennen in Oberhof ihren zweiten Weltcupsieg gelandet. Trotz aufgrund warmer Witterung abbauender Bahnqualität hielt das rot-weiß-rote Duo seine Halbzeitführung und siegte 0,123 Sek. vor den Thüringer Lokalmatadoren Hannes Orlamünder/Paul Constantin Gubitz sowie 0,190 Sek. vor deren Landsleuten Tobias Wendl/Tobias Arlt. Im Frauen-Doppelsitzer wurden Selina Egle/Lara Kipp Dritte.

Steu/Kindl bauten ihre Gesamtweltcupführung weiter aus, Wendl/Arlt haben nun bereits 111 Punkte Rückstand auf das ÖRV-Duo. Für Steu war es zudem ein feines Geburtsgeschenk, der Vorarlberger war am Freitag 30 Jahre alt geworden. “Genial, vor allem in der deutschen Hochburg”, sagte der Steuermann. Kindl gab im ORF-Interview an, dass sie aufgrund der Verhältnisse am Limit gefahren seien, aber alles im Griff gehabt hätten. Ihre Landsleute Yannick Müller/Armin Frauscher (+0,436) und die Weltmeister Jurij Gatt/Riccardo Schöpf (+0,486) wurden Fünfte bzw. Sechste.

Auch Egle/Kipp hatten die Halbzeitführung inne, wurden im aus zwölf Schlitten bestehenden Feld aber im zweiten Lauf von den Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal und den Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer (+0,033) distanziert. Der Rückstand der beiden im Gesamtweltcup nun auf Rang drei liegenden Österreicherinnen betrug 0,121 Sek. Am Samstagnachmittag steht die Konkurrenz im Frauen-Einsitzer auf dem Programm, am Sonntag ab 10.00 Uhr (live ORF Sport+) der Männer-Einsitzer sowie die Team-Staffel (13.30).