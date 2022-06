Ex-ÖFB-Teamchef Foda neuer Trainer von Meister FC Zürich

Franco Foda ist neuer Cheftrainer des Schweizer Fußball-Meisters FC Zürich. Der 56-jährige Deutsche, von 2017 bis zum Frühjahr 2022 Teamchef des österreichischen Nationalteams, tritt die Nachfolge von André Breitenreiter an und erhielt einen bis Ende Juni 2024 gültigen Zweijahresvertrag. Das verlautete der Club, der in der 2. Qualirunde zur Champions League ins Europacup-Geschehen eingreift, am Mittwoch. Breitenreiter ist zum deutschen Bundesligisten Hoffenheim gewechselt.

“Die Chemie stimmte von Beginn weg, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Meine Vorfreude auf die neue Aufgabe ist groß”, wurde Foda auf der Club-Homepage zitiert. Ziel sei es ein weiteres erfolgreiches Kapitel aufzuschlagen und die Mannschaft weiterzuentwickeln. “Es ist mir eine Ehre, für solch einen Traditionsverein arbeiten zu dürfen”, betonte der Ex-ÖFB-Teamchef. Für ihn ist es die Rückkehr als Trainer auf Clubebene, nachdem er zuvor auch schon lange Jahre bei Sturm Graz und in der Saison 2012/13 den deutschen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gecoacht hatte.

“Mit Franco Foda konnten wir den gewünschten Trainer verpflichten. Wir sind überzeugt davon, dass er aufgrund seiner Persönlichkeit und Erfahrung die erste Mannschaft des FCZ weiterentwickeln wird”, sagte Zürich-Präsident Ancillo Canepa über den ehemaligen Abwehrspieler. Während seiner aktiven Spielerzeit hatte Foda schon Erfahrungen in der Schweiz gesammelt – im Frühjahr 1997 beim FC Basel.