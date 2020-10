Ex-ÖFB-Teamspieler Harnik kickt nun in 5. Liga

Die Profi-Karriere von Martin Harnik ist zu Ende. Einen Tag nach seiner Vertragsauflösung bei Werder Bremen wechselte der ehemalige ÖFB-Teamstürmer zum Amateurclub TuS Dassendorf in die fünftklassige Fußball-Oberliga Hamburg. “Wir können gar nicht in Worte fassen, wie stolz uns das macht”, sagte Dassendorfs Sportlicher Leiter Jan Schönteich dem “Hamburger Abendblatt”. Der 33-Jährige spielte in seiner Profikarriere für Werder, den HSV, Hannover, Stuttgart und Düsseldorf.

Für das ÖFB-Team erzielte Harnik in 68 Auftritten 15 Tore. Der Stürmer kommt aus Hamburg und hat dort auch ein Haus gebaut.