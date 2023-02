Ex-Salzburg-Coach Marsch nicht mehr Leeds-Trainer

Der frühere Salzburg-Coach Jesse Marsch ist nicht mehr Trainer von Leeds United. Der 49-jährige US-Amerikaner wurde nach sieben Ligaspielen ohne Sieg von seinen Aufgaben entbunden, gab der englische Fußball-Premier-League-Club am Montag bekannt. Sein Salzburger Co-Trainer Rene Maric verlässt den Club demnach ebenfalls. Der erst vor einem Monat von Marsch von Salzburg nach Leeds geholte ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber erhält damit ein neues Trainerteam.

Marsch hatte im Februar 2022 in Leeds angeheuert und den Traditionsclub im Vorjahr in einem Herzschlagfinale in der Premier League gehalten. Durch den jüngsten Negativlauf stürzten die “Whites” auf den 17. Tabellenplatz ab – nur drei Punkte vor Schlusslicht Southampton. Auf Leeds warten am Mittwoch (auswärts) und am Sonntag (heim) nun zwei Duelle mit dem Ligadritten Manchester United. Zumindest im ersten Spiel wird das Team laut Clubangaben interimistisch von U21-Coach Michael Skubala, dem spanischen Entwicklungstrainer Paco Gallardo und dem US-Amerikaner Chris Armas betreut.

Als einer von mehreren längerfristigen Kandidaten auf die Marsch-Nachfolge gilt laut britischen Medienberichten Ralph Hasenhüttl. Die Boulevardzeitung “Sun” gibt nur dem derzeit beim Zweitligisten West Bromwich Albion tätigen Spanier Carlos Corberan und dem als Marsch-Vorgänger bereits einmal in Leeds werkenden Marcelo Bielsa bessere Chancen als dem Steirer. Hasenhüttl war im November von Southampton entlassen worden.

Wöber hat es nach seinem Transfer, den sich Leeds je nach Bonuszahlungen zwischen 12 und 20 Mio. Euro Ablöse hat kosten lassen, schnell in die Startformation seines neuen Clubs geschafft. Sechs Pflichtspiele hat der 25-jährige Wiener bisher für Leeds absolviert, die jüngsten vier allesamt von Beginn an in der Innenverteidigung. Welche Auswirkungen die Personalentscheidungen vom Montag auf Ex-ÖFB-Teamspieler Franz Schiemer haben, der als Marsch-Vertrauter zuletzt als Management-Berater für Leeds tätig war, war vorerst unklar.