Faustball: ÖFBB-Männer starten mit Sieg gegen Italien in die EM

Spiele in Kaltern

Kaltern – Österreichs Faustball-Nationalteam der Männer ist ein perfekter Start in die Europameisterschaft in Kaltern in Südtirol gelungen.

Nach einem klaren 3:0 (11:6,12:10,11:5) gegen Italien, folgte ein ebenso deutliches 3:0 (11:7,11:7,11:4) gegen die Schweiz.

Titelverteidiger und Rekordsieger Deutschland mühte sich gegen die Schweiz zu einem 3:2, war anschließend 3:0 gegen Italien erfolgreich. Am Freitag kam es noch zum Aufeinandertreffen von Österreich und Deutschland (16.45 Uhr).