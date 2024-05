FC Bayern bestätigt “gute Gespräche” mit Rangnick

Die Verantwortlichen des FC Bayern München gehen nicht davon aus, in den nächsten Tagen eine Einigung mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zu erzielen. Sportvorstand Max Eberl sagte am Dienstagabend, dass man “ganz in Ruhe im Hintergrund” an der Verpflichtung eines Nachfolgers für Trainer Thomas Tuchel arbeite. “Wir sind mit Ralf in guten Gesprächen, aber jetzt muss man ein paar Tage abwarten, um zu sehen, ob es auch final so rausgeht”, sagte Präsident Herbert Hainer zu Sky.

Eberl erklärte, dass er mit einer Entscheidung nicht vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid (Hinspiel 2:2) am Mittwoch nächster Woche rechne. Man werde sich intern Planungssicherheit verschaffen. Hainer meinte dazu: “Wann wir dann das Final-Go geben, müssen wir mal sehen. Aber ich denke, das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, bis wir wissen, in welche Richtung es geht.” Wollten die Bayern vor dem Hinspiel keine Verlautbarung, so meinte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nun zum Zeitpunkt: “Nachdem so viel geredet wurde die letzten zwei, drei Wochen, spielt das keine Rolle mehr.”

Nach den Absagen von Xabi Alonso (Leverkusen) und Julian Nagelsmann (DFB-Bundestrainer) ist der 65-jährige Rangnick der aktuelle Wunschkandidat der Münchner. Die Bayern haben ihm ein Angebot unterbreitet, das dieser derzeit prüft. Einem Bericht der “Bild” zufolge habe Rangnick den Verantwortlichen an der Säbener Straße bereits eine grundsätzliche Bereitschaft hinterlegt, im Sommer nach München zu kommen. Am Mittwoch sollen weitere Gespräche anstehen. Zu klären sind auch die Details der Ablöse. Rangnick hat noch bis 2026 einen Vertrag beim ÖFB, und in den kommenden Wochen sollte der Fokus ganz auf der Vorbereitung auf die Fußball-EM in Deutschland und dieser selbst liegen.

In der vergangenen Woche hatte Rangnick in einem Interview mit dem Internetportal “90minuten.at” den Kontakt zum deutschen Fußballrekordmeister bestätigt. Er sagte in dem Gespräch, sein Fokus liege auf dem Nationalteam und nicht auf einem Trainerjob in Bayern, meinte aber auch: “In dem Moment, wo die Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?” Dieses Vertragsangebot liegt nun offensichtlich vor.