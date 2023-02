FC Liverpool gewinnt Derby gegen Everton 2:0

Der FC Liverpool hat am Montag seinen ersten Premier-League-Sieg in diesem Kalenderjahr geschafft, und das im Derby. Nach vier Partien mit nur einem Punkt gewann das Team von Jürgen Klopp gegen Everton 2:0. Die entscheidenden Sekunden der Partie liefen in der 36. Minute ab, als zuerst Evertons Innenverteidiger James Tarkowski nur die Stange traf und im Gegenzug Mohamed Salah 15 Sekunden später das 1:0 gelang. Cody Gakpo legte mit seinem ersten Tor für Liverpool nach (49.).

Durch den Erfolg verbesserte sich Liverpool vom zehnten auf den neunten Tabellenplatz, hat aber immer noch sieben Punkte Rückstand auf einen Europacup-Rang. Everton bleibt als 18. in der Abstiegszone.