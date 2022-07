FCS-Aufgebot fürs Trainingslager

Bozen – Zum elften Jahr in Folge bereitet sich der FC Südtirol im Ridnauntal auf die bevorstehende Meisterschaft vor. Der Beginn des diesjährigen Trainingslagers wurde für Sonntag, 10. Juli festgesetzt (am 22. Juli der letzte Trainingstag). Die weißrote Profimannschaft ist dabei im Hotel Schneeberg der Familie Kruselburger in Maiern untergebracht und absolviert die Trainingseinheiten in der Sportzone von Stange bei Ratschings.

DER KADER

Torhüter: Giacomo Poluzzi (1988), Alessandro Iacobucci (1991), Michele Marano (2004), Simon Harrasser (2005).

Verteidiger: Kevin Vinetot (1988), Simone Davi (1999), Marco Curto (1999), Filippo De Col (1993), Giovanni Zaro (1994), Alberto Barison (1994), Tommaso D’Orazio (1990), Alessandro Malomo (1991), Jonas Heinz (2003).

Mittelfeldspieler: Fabian Tait (1993), Marco Pompetti (2000), Marco Moscati (1992), Luca Belardinelli (2001), Noah Mayr (2004).

Angreifer: Daniele Casiraghi (1993), Matteo Rover (1999), Mattia Sprocati (1992), Mirko Carretta (1990), Simone Mazzocchi (1998), Davide Voltan (1995), Raphael Odogwu (1991), Francesco Galuppini (1993), Manuel Fischnaller (1991).

Dem Kader werden folgende Jugendspieler angeschlossen: Sebastiano Uez (Angreifer, 2005), Adrian Lechl (Angreifer, 2004), Raphael Kofler (Mittelfeldspieler, 2005), Tobias Sinn (Verteidiger, 2005).

Shaka Mawuli Eklu (Mittelfeldspieler, 1998) setzt die Rehabilitation nach der schweren Knieverletzung vorerst im eigenen Heimatort fort.

Trainerstab: Lamberto Zauli (Trainer), Leandro Greco (Co-Trainer), Andrea Arpili (Konditionstrainer), Nazareno Petrichiutto (Konditionstrainer), Massimo Marini (Torwarttrainer), Salvatore Misiano (Torwarttrainer), Lorenzo Vagnini (Videoanalyst), Mattia Marchi (technischer Mitarbeiter).

TESTSPIELE

Samstag, 16. Juli um 17 Uhr gegen Auswahl Ridnauntal in Stange bei Ratschings;

Donnerstag, 21. Juli um 18.00 Uhr gegen Sassuolo in Sterzing.

SPIELKALENDER

Der Spielplan der Serie BKT 2022/23 wird am Abend des 15. Julis vorgestellt. Die Veranstaltung wird in der Arena dello Stretto „Ciccio Franco“ in Reggio Calabaria abgehalten und live auf Sky, Dazn und Helbiz übertragen. Der erste Spieltag der Meisterschaft wird am Samstag, 13. August ausgetragen, wobei das Eröffnungsspiel auf Freitag, 12. August vorverschoben werden könnte.

ITALIENPOKAL

Das erste Pflichtspiel der Saison 2022/23 steht am Samstag, 30. Juli um 18.00 Uhr an. Im Rahmen der Quali-Runde des Italienpokals trifft der FC Südtirol im Bozner Drusus-Stadion auf Feralpisalò. Der Sieger der Paarung wird in einer einzigen Begegnung ermittelt.