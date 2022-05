FCS holt sich den Meisterschaftspokal ab

Meisterschaftsfeier am Waltherplatz / Quelle: Facebook FC Südtirol

Bozen – Trotz der Niederlage gegen Modena hatte der FC Südtirol gestern allen Grund zu feiern, so berichtet heute die „Zett am Sonntag“. Der FCS gewann bereits vor drei Wochen die Meisterschaft und holte sich am gestrigen Samstag endlich den Pokal ab. Gemeinsam mit der Mannschaft feierten rund 2000 Fans, unter anderem auch Bürgermeister Renzo Caramaschi.

Mehr dazu lest ihr in der Sonntagszeitung „Zett“!