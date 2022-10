FCS-Primavera schlägt Piacenza auswärts mit 1:0

Bozen – Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Lecco holt sich das Team von Ljubisic in der Ferne dank des Treffers von Padovani den ersten „Dreier“ – die Formation unter der Leitung von Fabio Napoletani erkämpft sich bei Inter nach Rückstand einen Punkt, während die U15 unterliegt

PRIMAVERA 3 – TROFEO BERRETTI | KREIS A

Die älteste Jugendmannschaft des FC Südtirol gastiert nach dem Unentschieden zuhause zum Auftakt gegen Lecco (0:0) im Rahmen des zweiten Spieltags der nationalen „Primavera 3 – Trofeo Dante Berretti“-Meisterschaft bei Piacenza und siegt mit 1:0. Das spielentscheidende Tor erzielt Padovani in der 18. Minute. Nach zwei Matchdays liegen Carrarese und Lucchese mit voller Punktzahl (je 6) an der Tabellenspitze, es folgen unmittelbar dahinter Lecco, der FCS und Renate (je 4).

PIACENZA – FC SÜDTIROL 0:1 (0:1)

PIACENZA: Maianti, Rigo (46. Del Cerri), Corallo, Ubaldi, Baia (85. Caravaggi), Boffini, Ruiz, Fermi (46. Carollo), Turrà (55. Hrom), Sollini (55. Cabella), Binelli

Auf der Ersatzbank: Rapacioli, Cozzolini, Monaco, Salsa, Veneziani, Vivenzio, Cirillo

Trainer: Matteo Abate

FC SÜDTIROL: Harrasser, Loncini (68. Latschner), Tschigg, Lechl, Sinn, Rottensteiner, Buccella (61. Rabanser), Konci, Padovani (55. Slemmer), Uez, A. Milazzo (68. J. Milazzo)

Auf der Ersatzbank: Marano, Testa, Arman, Tahiri

Trainer: Zoran Ljubisic

TOR: 0:1 Padovani (18.)

SCHIEDSRICHTER: Sara Cimelli (Elena Boselli & Martina Felici)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Buccella, Sinn, Uez; Rote Karte – Coach Abate (78.)

UNTER 17 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Am 9. Oktober gibt es den fünften Spieltag für die Jungs unter der Leitung von Mister Momi Hilmi, nächste Woche sind die Weißroten nämlich in Como zu Gast, mit dem Ziel, die ersten Punkte in der laufenden Meisterschaft einzufahren. Die Lariani befinden sich im Klassement unmittelbar vor dem FCS und weisen – ebenso wie Spal – einen Zähler auf.

UNTER 16 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Die U16 des FCS holt – nach der knappen Heimniederlage zum Auftakt gegen Venezia (2:3) – ihren ersten Punkt in der laufenden Meisterschaft und spielt im Centro Sportivo Enotria bei Inter Mailand 1:1-Remis. Die Jungs unter der Leitung von Mister Fabio Napoletani geraten dabei in der 8. Minute in Rückstand, können aber nach dem Seitenwechsel durch Brik ausgleichen (45.). Das Klassement führen Milan und Atalanta mit voller Punktzahl (je 6 Zähler) an.

INTER MAILAND – FC SÜDTIROL 1:1 (1:0)

INTER: Taho, Balduzzi (65. Ojetti), Stante (65. Pandullo), Cerpelletti (53. Affronti), Luchetti, Verre (53. Nenna), Sgro (41. Rovere), Mancuso, Urbano (65. Idrissou), Ciardi, Kamal (41. Tassotti)

Auf der Ersatzbank: Farronato, Ballo

Trainer: Juan Solivellas Vidal

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Volcan (70. Del Pin), Paternoster, Borgognoni, Fontana (70. Halili), Lochner, Guarise (54. Bettini), Ceschini (53. Fumai), Pilara (70. Kabba), Brik, Mahlknecht

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Annan, Kofler

Trainer: Fabio Napoletani

TORE: 1:0 Kamal (8.), 1:1 Brik (45.)

SCHIEDSRICHTER: Zimbelli (Mascali & Negro)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Lochner, Annan, Ojetti

UNTER 15 | NATIONALE SERIE A/B | KREIS B

Die U15 unter der Leitung von Mister Giampaolo Morabito weist den identischen Spielkalender wie die U16 auf: die Weißroten unterlagen zum Auftakt Venezia zuhause mit 0:4 und müssen auch an diesem Wochenende bei Inter Mailand eine Niederlage hinnehmen. Die jungen Nerazzurri setzen sich mit 7:0 durch und liegen zusammen mit Atalanta, Venezia und Milan an der Tabellenspitze.

INTER – FC SÜDTIROL 7:0 (4:0)

INTER: Dorigo, Moranduzzo, Suppa (45. Bovio), La Torre (36. Leoni), Lissi (45. Grisoni Fasania), Peletti, D’Agostino (36. Medina), Orlacchio, Carrara (36. Franchi), Vukaj (36. Virtuani), Curcio (36. Rivolta)

Auf der Ersatzbank: Marcoci, Epifani

Trainer: Simone Fautario

FC SÜDTIROL: Seiwald, Mantovani (56. Palatiello), Larcher, Melis (44. Kostner), Bellesso, Maru-siak, Parpaiola (40. Ech Cheikh), Pajonk, Fahrner (68. Fulterer), Constantini (56. Toccoli), Lorubbio

Auf der Ersatzbank: Bresolin, Jusuforic, Pirvu, Greco

Trainer: Giampaolo Morabito

TORE: 1:0 Curcio (2.), 2:0 Eigentor Melis (15.), 3:0 D’Agostino (25.), 4:0 und 5:0 La Torre (28., 38.), 6:0 Rivolta (45.), 7:0 Orlacchio (60.)

SCHIEDSRICHTER: Sputore (Caccia & Masper)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Constantini