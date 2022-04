FCS-U17 & U15 siegen gegen Virtus Verona

Bozen – Während die FCS-Jugendmannschaften der U17 & U15 gegen Virtus Verona siegen, verliert das nationale FCS-Unter 16-Team der Serie C gegen Padua mit 0:2-Toren.

UNTER 17 | NATIONALE EBENE

Im Rahmen des 17. Spieltags der nationalen U17-Meisterschaft setzen sich die Jungs unter der Leitung von Mister Momi Hilmi zuhause im FCS Center gegen Virtus Verona mit 4:1 durch – Buzi und Kofler treffen in Halbzeit 1, nach dem Seitenwechsel kann Olivieri zunächst für die Gäste auf 2:1 verkürzen, ehe Mutschlechner und Rottensteiner alles klar machen. Im Klassement bleiben die Weißroten somit an der Tabellenspitze (43 Punkte), mit zwei Zählern Vorsprung auf Pergolettese, welches sich gegen Padua (dritte Kraft mit 37 Punkten) mit 2:0 durchsetzen konnte.

FC SÜDTIROL – VIRTUS VERONA 4:1 (2:0)

FC SÜDTIROL: Harrasser, Lantschner (62. Balde), Tschigg, Sinn, Rottensteiner, Celia, Konci (62. Loncini), Kofler, Messner, Padovani (69. Mutschlechner), Buzi

Auf der Ersatzbank: Dregan, Manfredi, Arman, Rabanser, Prosch, Slemmer-Giacomin, Balde

Trainer: Mohamed Hilmi

VIRTUS VERONA: Padovani, Lucchese (46. Mitrica), Olivieri, Fantini, Saccomani (81. Capitanio), Conti (81. Pierdomenico), Amaini (57. Peretti), Doro (46. Matiz), Giannotta (57. Stenati), Leucci, Filippi (46. Brunelli)

Auf der Ersatzbank: Lombardi, Stenati, Zamboni

Trainer: Alberto Facci

SCHIEDSRICHTER: Johannes Morandell (Bozen)

TORE: 1:0 Buzi (35.), 2:0 Kofler (45.), 2:1 Olivieri (50.), 3:1 Mutschlechner (62.), 4:1 Rottensteiner (90 + 2.)

UNTER 15 | NATIONALE EBENE

Im Rahmen des 16. Spieltags setzen sich die Weißroten von Fabio Napoletani mit 2:1 gegen Virtus Verona durch und bringen sich damit auf Rang 5, indem sie sich an die Rossoblù aus Borgo Venezia vorbeischieben. Alles passiert in Halbzeit 1: Mahlknecht bringt den FCS früh in Führung (4.), Turini legt nur acht Minuten später den zweiten Treffer nach (12.). Die Veronesi verkürzen durch Ojeh in der 22. Spielminute. Im Anschluss können die Weißroten ihre Führung verwalten.

FC SÜDTIROL – VIRTUS VERONA 2:1 (2:1)

FC SÜDTIROL: Arlanch, Volcan (41. Borgognoni), Annan (67. Paternoster), Del Pin, Brik, Lochner, Guarise (67. Franchi), Ceschini, Bacia (74. Bettini), Turini (70. Fumai), Mahlknecht

Auf der Ersatzbank: Wiedenhofer, Pircher, Kofler, Fumai, Kabba

Trainer: Fabio Napoletani

VIRTUS VERONA: Signorini, Biondani, Richichi, Angelini, Bertani, Dell’Oca, Sisianu (41. Fasoli, 63. Signori), Boner, Ojeh, Zardini, Zerman (27. Bigolotto)

Auf der Ersatzbank: Peroni, Pipinato, Campedelli, Bonfante, Rugolotto, Rossi, Dal Zovo

Trainer: Matteo Depoliti

SCHIEDSRICHTER: Graziano Ignelzi (Bozen)

TORE: 1:0 Mahlknecht (4.), 2:0 Turini (12.), 2:1 Ojeh (22.)

UNTER 16 | NATIONALE EBENE | SERIE C

Die Formation der nationalen U16 (Serie C) des FC Südtirol muss sich im Rahmen des 15. Spieltags von Kreis B in Padua mit 0:2 geschlagen geben. Die Biancoscudati treffen durch Montrone (23.) und markieren schließlich durch ein unglückliches Eigentor von Gander (67.) den Endstand.

PADOVA – FC SÜDTIROL 2:0 (1:0)

PADOVA: Rossi, Lazzaretto, Siviero (62. Duminica), Luparello, Leoni, Benhoissine (62. Peron), Bresciani (54.Bailo), Giacometti, Montrone (62. Ihnatov), Piva (72. Gobbato), Bosna (62. Varagnolo)

Auf der Ersatzbank: Pizzinato, Bailo, De Franceschi, Matto

Trainer: Giuseppe Agostini

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Bahaj, Sula, Margoni (76. Dal Pozo), Gander, Reng, Buonavia (70. Chanii), Hofer (76. Quaranta), Schwellensattl (70. Stubbla), Naffaa (70. Malcangio), Fugaro (62. Fontana)

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Zejnullah, Seibstock

Trainer: Giampaolo Morabito

SCHIEDSRICHTER: Federico Marchetti (Bassano del Grappa)

TORE: 1:0 Montrone (23.), 2:0 Eigentor Gander (65.)