FCS-U17 unterliegt zuhause Hellas Verona

Eppan/Rungg – Zum Auftakt müssen sich die Weißroten von Mister Hilmi den Scaligeri mit 0:2 geschlagen geben.

Im Rahmen des 1. Spieltags der nationalen U17-Meisterschaft verliert der FC Südtirol zuhause gegen Hellas Verona mit 0:2 (0:1). Im FCS Center in der Sportzone Rungg treffen Nuhu (37.) vor und Capitanio (59.) nach der Halbzeitpause. Am nächsten Matchday am kommenden Sonntag, den 11. September, gastieren die Weißroten unter der Leitung von Mister Hilmi dann bei Inter.

FC SÜDTIROL – HELLAS VERONA 0:2 (0:1)

FC SÜDTIROL: Tscheoll, Reng (74. Cozzolino), Bahaj, Cacciatore (86. Di Gregorio), Zenjnullahu, Margoni (63. Naffaa), Buonavia (74. Fugaro), Sula, Stublla (63. Bazzanella), Vranici (86. Chanii), Costa (63. Seibstock)

A disposizione/Auf der Ersatzbank: Malsiner, Meraner

Allenatore/Trainer: Mohamed Hilmi

HELLAS VERONA: Esmanch, Pasquali (83. Maroccola), De Battisti, Sambugaro, Fiori, Beghini, Agbonifo (71. Capitanio), Devoti (71. Pinelli), Ogomegbunam (57. Pavanati), Soragni (84. Marasca), Nuhu (84. Bellavigna)

A disposizione/Auf der Ersatzbank: Lovato, Ulmi, Signorini

Allenatore/Trainer: Mauro Coppini

ARBITRO/SCHIEDSRICHTER: Pierfrancesco Saugo (Giampaolo Giannone & Enrico Antonini)

RETI/TORE: 0:1 Nuhu (37.), 0:2 Pavanati (59.)