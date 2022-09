FCS und Cosenza trennen sich mit 1:1-Remis

Bozen – Im Rahmen des sechsten Spieltags der Serie B gibt es für den FC Südtirol die erste Punkteteilung in der zweithöchsten italienischen Spielklasse: Im Bozner Drusus-Stadion trennen sich die Mannen von Mister Pierpaolo Bisoli und Cosenza Calcio nämlich mit einem 1:1-Unentschieden. In einer starken ersten Halbzeit, in der die Weißroten deutlich mehr vom Spiel haben sowie die gefährlicheren Chancen aufweisen, gehen sie in Minute 22 verdient in Führung.

Odogwu verlagert das Spiel mit einem hohen Ball von rechts nach links, diesen nimmt Rover gekonnt in vollem Lauf an und mit, er dringt in die Box ein, zieht in die Mitte und überwindet Matosevic mit einem strammen Schuss ins kurze linke Eck zum 1:0. Nach Wiederanpfiff zunächst dasselbe Bild, der FCS ist – wenn auch nicht mehr so zwingend – feldüberlegen, Cosenza kommt jedoch in der Schlussphase mit einer seiner spärlichen Möglichkeiten zum Ausgleich.

Der soeben in die Partie gekommene Kornvig schaltet nach einer zu kurz geratenen Rettungsaktion der Weißroten nach einem Freistoß am schnellsten und zieht direkt ab – sein Schuss findet den Weg zum 1:1-Endstand ins linke untere Eck (77.). Nach der Pause nächste Woche geht es für Tait und Co am Samstag, den 1. Oktober, mit der vierten Auswärtsfahrt der laufenden Saison in Palermo weiter. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gegen Pisa (2:1) und Como (2:0) kehrte der FC Südtirol im dritten Spiel unter der Leitung von Mister Pierpaolo Bisoli ins heimische Drusus-Stadion zurück. Im Rahmen des sechsten Spieltags der Serie B 2022/23 treffen die Weißroten auf Cosenza Calcio, die Calabresi Rossoblù (sieben Punkte) stehen im Klassement einen Punkt vor dem FCS (sechs).

Mister Pierpaolo Bisoli vertraute auch heute auf ein 4-4-2-System: Vor Rückhalt Poluzzi agieren D’Orazio, Zaro, Masiello und Berra in der Vierer-Abwehrreihe, im Mittelfeld hingegen spielen De Col, Tait, Nicolussi Caviglia und Rover – hinter dem Sturmduo Mazzocchi-Odogwu.

Coach Davide Dionigi stellte Cosenza hingegen in einem 4-2-3-1 auf: Vor Keeper Matosevic bilden Martino (links), Rigione, Meroni (zentral) & Rispoli (rechts) die defensive Viererkette, auf der Doppel-Sechs agieren Voca und Brescianini. Im offensiven Mittelfeld spielen Brignola, D’Urso und Merola, als Unterstützung der Sturmspitze Butic.

FC SÜDTIROL – COSENZA CALCIO 1:1 (1:0)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; D’Orazio, Zaro, Masiello, Berra; De Col (63. Schiavone), Tait (75. Crociata), Nicolussi Caviglia (89. Capone), Rover (89. Curto); Mazzocchi (63. Casiraghi), Odogwu

Auf der Ersatzbank: Iacobucci, Harrasser, Barison, Carretta, Pompetti, Davi, Kofler

Trainer: Pierpaolo Bisoli

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Matosevic; Martino (63. Gozzi), Rigione, Meroni, Rispoli; Voca (63. Calò), Brescianini (75. Cornvig); Brignola, D’Urso (63. Zilli), Merola; Butic (75. Larrivey)

Auf der Ersatzbank: Marson, Camigliano, Nasti, Vallocchia, Venturi, Sidibe, Arioli

Trainer: Davide Dionigi

SCHIEDSRICHTER: Gianpiero Miele (Nola) | Assistenten: Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo) & Francesco Fiore (Barletta) | Vierter Offizieller: Marco Monaldi (Macerata)

VAR: Minelli | Assistent: Scarpa (vor Ort im Drusus-Stadion)

TORE: 1:0 Rover (22.), 1:1 Kornvig (77.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temp um 18°C, Rasen in optimalem Zustand.

Vor Anpfiff Gedenkminute für die Opfer der Überschwemmungen in den Marken.

Gelbe Karten: Voca (COS | 34.), Zaro (FCS | 61.), Tait (FCS | 75.), Crociata (FCS | 87.)

Eckenverhältnis: 6-1 (4-0)

Nachspielzeit: 0min + 4min