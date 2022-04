FCS und Lecco trennen sich 1:1-Remis

Bozen – Der FC Südtirol holt vor heimischem Publikum einen Punkt: im Rahmen des 35. Spieltags der Serie C (Kreis A), dem viertletzten der Meisterschaft, trennen sich die Mannen von Mister Ivan Javorcic und Calcio Lecco 1912 mit einem 1:1-Unentschieden.

In Halbzeit eins zeigt sich der FCS feldüberlegen und weist auch einige gute Chancen auf, in der 40. Minute hätte es innerhalb derselben Aktion außerdem gleich zwei Mal einen Handelfmeter für die Gäste geben müssen. Auf der Gegenseite gerät man dann unglücklicherweise in Rückstand: Giudici versucht von links eine Hereingabe in die Mitte zu spielen, Zaro fälscht den Ball jedoch zum 0:1 ins eigene Tor ab (41.). Nach dem Seitenwechsel zunächst ein ähnliches Bild, mit dem Unterschied, dass Lecco mit einigen Kontern gefährlich wird – die Schlussphase gehört jedoch ganz klar dem FCS, der in Minute 87 dann zum verdienten Ausgleich kommt: nach einer Voltan-Flanke von rechts endet der Ball über Umwegen vor den Füßen von De Marchi, welcher aus kurzer Distanz zum 1:1 einschießt. Damit noch nicht genug: De Marchi selbst hat wenige Minuten später den Doppelschlag auf dem Fuß, doch sein Schuss in der 90. Minute schien bloß im Netz zu zappeln, in Wirklichkeit ging er am Tor vorbei. Damit steht der FCS nach 35 Spielen bei einer Bilanz von 83 Punkten, welche aus 25 Siegen, acht Remis und zwei Niederlagen zustandekommen.

Bereits am Mittwoch folgt mit dem Final-Rückspiel der Coppa Italia gegen Padua (Hinspiel 0:0) das nächste Heimspiel für die Weißroten, welches ab 20.00 Uhr live auf RaiSport übertragen wird. In der Liga geht es für Tait und Co hingegen am nächsten Sonntag mit dem Gastspiel bei Fiorenzuola weiter (Anpfiff 14.30 Uhr).

Der FC Südtirol trifft nach der 0:1-Auswärtsniederlage im Topspiel des vergangenen Matchday gegen Feralpisalò zuhause als Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Padua im Rahmen des 35. Spieltags der Serie C (Kreis A), dem viertletzten der laufenden Meisterschaft, auf den Tabellenfünften Calcio Lecco 1912, eines der formstärksten Teams der Liga (sieben Siege und drei Niederlage aus den letzten zehn Spielen).

Mister Ivan Javorcic vertraut auch heute auf „sein“ 4-3-2-1: vor Rückhalt Poluzzi agieren Davi, Zaro, Vinetot und Malomo in der Vierer-Abwehrkette, Broh, Tait und H’Maidat besetzen das Zentrum. Galuppini und Voltan unterstützen Sturmspitze Fischnaller.

Lecco-Coach Luciano De Paola präsentiert die Gäste in einem 3-5-2-System: vor Torhüter Pissardo agieren Celjak, Battistini und Enrici in der Dreierkette, das Fünfer-Mittelfeld besetzen Nesta, Lora, Masini, Morosini und Giudici, das Sturmduo besteht aus Buso und Petrovic.

FC SÜDTIROL – CALCIO LECCO 1912 1:1 (0:1)

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Zaro, Vinetot, Malomo (67. Eklu); Broh (75. Odogwu), Tait, H‘Maidat (46. Moscati); Galuppini (54. Casiraghi), Voltan; Fischnaller (54. De Marchi)

Auf der Ersatzbank: Meli, Fabbri, Curto, Fink, Heinz, De Col, Beccaro

Trainer: Ivan Javorcic

CALCIO LECCO 1912 (3-5-2): Pissardo; Celjak, Battistini, Enrici; Nesta, Lora, Masini, Morosini (62. Kraja), Giudici (82. Lakti); Buso, Petrovic (76. Nepi)

Auf der Ersatzbank: Libertazzi, Ciancio, Purro, Sorgente, Italeng

Trainer: Luciano De Paola

SCHIEDSRICHTER: Marco Acanfora (Castellammare di Stabia) | Die Assistenten: Marco Vitale (Ancona) & Marco Lencioni (Lucca) | Vierter Offizieller: Sergio Palmeri (Conegliano)

TORE: 0:1 Eigentor Zaro (41.), 1:1 De Marchi (87.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Himmel, starker Dauerregen und kalter Wind, Temp. um 6°C, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Petrovic (CL | 34.), Nesta (CL | 35.), H’Maidat (FCS | 36.), Mister Javorcic (FCS | 40.), Masini (CL | 56.), Giudici (CL | 82.), Voltan (FCS | 84.)

Eckenverhältnis: 6-5 (2-1)

Nachspielzeit: 0min + 4min