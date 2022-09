Federers letztes Profimatch findet an Nadals Seite statt

Roger Federers Wunsch wurde erhört. Er bestreitet seinen letzten Auftritt als aktiver Tennisprofi am Freitagabend beim Laver Cup in London in einem Doppel an der Seite von Rafael Nadal. Die beiden Superstars werden gegen das US-amerikanische Duo Jack Sock/Frances Tiafoe antreten. Eröffnet wird der Kontinente-Wettkampf in der O2 Arena am Nachmittag mit den Partien von Casper Ruud gegen Jack Sock und Stefanos Tsitsipas gegen Diego Schwartzman.

Von: APA/sda