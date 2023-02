Fettner nicht im ÖSV-WM-Aufgebot für Normalschanzen-Einzel

Der Olympia-Zweite Manuel Fettner steht in Planica nicht im österreichischen Aufgebot für den WM-Normalschanzenbewerb der Skispringer. Diese Entscheidung traf ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl am Donnerstag nach dem Training. Stefan Kraft hatte seinen Platz fix, ebenso in der Qualifikation am Freitag (17.45 Uhr) mit dabei sind Michael Hayböck, Jan Hörl und Daniel Tschofenig. Die Konkurrenz ist für Samstag (17.00 Uhr, jeweils live ORF 1) angesetzt.

Von: apa