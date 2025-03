Feurstein erlöst ÖSV in Sun Valley mit erstem Saisonsieg

Von: apa

Österreichs Ski-Männer haben im Weltcup doch noch einen Saisonsieg gelandet. Der Vorarlberger Lukas Feurstein gewann am Sonntag beim Weltcupfinale in Sun Valley (USA) den Super-G vor dem Tiroler Raphael Haaser (+0,19 Sek.) und dem Schweizer Franjo von Allmen (+0,42), feierte seinen ersten Sieg im Weltcup und sorgte für ein Ende der österreichischen Sieglos-Serie nach 40 Rennen.

“Die Fahrt hat sich überhaupt nicht gut angefühlt, sie war am Limit überall”, sagte der 23-Jährige aus Mellau im Bregenzerwald im ORF. “Ich wollte attackieren, ich wollte Gas geben. Das ist mir ganz gut gelungen. Es ist unglaublich schön.” Beim zweiten Saison-Trip nach Nordamerika schlug er erneut zu: Im ersten Saison-Super-G in Beaver Creek war Feurstein erstmals in seiner Karriere als Dritter auf ein Weltcup-Podest gefahren.

Hinter den Schweizern Stefan Rogentin und Kugelgewinner Marco Odermatt wurde Stefan Eichberger als Sechster drittbester Österreicher, für Vincent Kriechmayr reichte es nur zu Rang sieben. Der Oberösterreicher beendete die Super-G-Wertung als Dritter und damit zum achten Mal in Folge unter den Top-3. Stefan Babinsky (9.) schaffte es anders als Daniel Hemetsberger (16.) noch in die Punkteränge beim Finale.