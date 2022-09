Finale von Wörthersee-Cup am Tag des WM-Eröffnungsspiels

Wenn am 20. November in Katar der Gastgeber im WM-Auftaktspiel auf Ecuador trifft, wird auch im Klagenfurter Stadion Fußball gespielt. An diesem Tag sind die Finalspiele des Wörthersee-Cups angesetzt, den Bundesligist Austria Klagenfurt erstmals veranstaltet. Tags zuvor treffen die Kärntner im Halbfinale auf den kanadischen Premier-League-Verein York United FC (16.00). Zudem duellieren sich der deutsche Bundesligist Hertha BSC und Drittligist 1860 München (18.30).

Die Bundesliga verabschiedet sich aufgrund der WM diesmal am 13. November vorzeitig in die Winterpause. Die meisten Vereine werden danach allerdings noch weiter trainieren, ähnliche Events wie in Klagenfurt dürften auch bei der Konkurrenz ein großes Thema sein.