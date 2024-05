Finnland deklassierte bei WM Großbritannien 8:0

Finnland hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien mit einem Kantersieg den ersten Erfolg eingefahren. Die Skandinavier deklassierten am Sonntag in Prag Aufsteiger Großbritannien mit 8:0 (1:0,5:0,2:0). Der 20-jährige Oliver Kapanen mit einem Hattrick und NHL-Routinier Mikael Granlund mit vier Assists stachen aus dem Suomi-Team heraus.

In der Gruppe B in Ostrava holte die Slowakei mit einem 6:2 (3:0,1:1,2:1) über Kasachstan die ersten Punkte.