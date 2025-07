Finnland eröffnet Frauen-EM mit 1:0-Sieg gegen Island

Von: apa

Außenseiter Finnland hat die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz am Mittwoch mit einem Überraschungssieg gegen Island eröffnet. Die Finninnen setzten sich vor 7.600 Zuschauern in Thun in Überzahl mit 1:0 (0:0) durch. Das Goldtor erzielte Katariina Kosola, die von der linken Seite zur Mitte zog und ins lange Eck traf (70.). Islands Mittelfeldspielerin Hildur Antonsdottir hatte zuvor wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen (58.).

Für die Finninnen war es der erste Sieg bei einer EM-Endrunde seit 2009. Die Isländerinnen um Bayern-München-Legionärin Glodis Viggosdottir waren als Nummer 14 der FIFA-Weltrangliste als das höher eingeschätzte Team ins Spiel gegangen. Kapitänin Viggosdottir musste zur Pause allerdings angeschlagen in der Kabine bleiben. Die weiteren Gegnerinnen in Gruppe A sind Gastgeber Schweiz und Norwegen.