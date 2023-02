Ford soll ab 2026 Motorpartner von Red Bull werden

Der US-Autobauer Ford wird laut Medienberichten am Freitag bei der Team-Präsentation von Red Bull in New York eine Motorenpartnerschaft mit dem amtierenden Formel-1-Weltmeister ab 2026 bekannt geben. Italienische Medien hatten am Donnerstag nach einem offensichtlichen Embargobruch Einzelheiten bekannt gegeben. Die britische BBC berichtete, dass Ford einen Motor mitfinanzieren wird, der von Red Bull Powertrains am Hauptsitz in Milton Keynes entwickelt und hergestellt wird.

Es wird erwartet, dass auch Red Bulls Schwesterteam AlphaTauri Motoren mit Ford-Branding verwenden wird. “Wir äußern uns nicht zu Spekulationen”, sagte ein Ford-Sprecher. Die Formel 1 wird ab 2026 eine neue Antriebseinheit haben, die zu 100 Prozent nachhaltige Kraftstoffe und eine größere elektrische Komponente verwendet.

Red Bull benutzt derzeit V6-Turbo-Hybridmotoren, die vom ehemaligen Partner Honda in Japan hergestellt werden, und hat im vergangenen Jahr Gespräche mit Porsche abgebrochen. Das Team wird in Manhattan mit dem niederländischen Doppelweltmeister Max Verstappen und dem Mexikaner Sergio Perez die neue Lackierung des Rennwagens präsentieren.

Es gab zuletzt immer wieder Spekulationen über einen Deal mit Ford, das als Motorenlieferant in der Formel-1-Geschichte einen hervorragenden Ruf hat. Ford verkaufte sein Team mit der Marke Jaguar 2004 an Red Bull, der amtierende Champion ist immer noch im selben Werk in Mittelengland beheimatet.

Die erwartete Ankündigung kommt, nachdem der Rivale General Motors und seine Marke Cadillac sich mit Andretti Autosport zusammengetan haben, die als elftes Team in die Formel 1 einsteigen wollen. Der Automobil-Weltverband (FIA) hat am Donnerstag formell einen Prozess eingeleitet, der dazu führen könnte, dass ab 2025 neue Teams in die Meisterschaft einsteigen.