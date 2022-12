Formel 1 streicht China auch 2023 aus Rennkalender

Neue Bilder vom Shanghai-Grand-Prix wird es so schnell nicht geben

Die Formel 1 wird auch im kommenden Jahr nicht in China fahren. Wie die Motorsport-Königsklasse am Freitag mitteilte, ist die Austragung des Rennens in Shanghai wegen der schwierigen Corona-Lage im Land 2023 nicht möglich. Dies ergaben Gespräche mit den Veranstaltern und den zuständigen Behörden. Der Grand Prix von China wäre für den 16. April vorgesehen gewesen.

Die Formel 1 prüft Ersatzkandidaten für das ausgefallene Rennen. Dazu gebe es “zu gegebener Zeit” ein Update. Als Kandidat gilt Portimao. Der portugiesische Kurs an der Algarve hatte schon 2020 und 2021 ein Ersatzrennen ausgerichtet. Die Formel 1 hat zuletzt 2019 auf dem Shanghai International Circuit Station gemacht. Seitdem wurden die Events wegen der Pandemie abgesagt.