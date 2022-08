Foxes gewinnen Eröffnungsspiel des Hansjörg Brunner Memorial mit 6:2 gegen Meran

Bozen/Meran – Erfolgreiches Saisondebüt des HCB Südtirol Alperia und des neuen Kapitäns Daniel Frank in der Meranarena mit einem 6:2 Erfolg gegen die dortigen Hausherren des HC Meran.

Coach Glen Hanlon standen der gesamte Kader mit Ausnahme des erkrankten Luca Frigo und des neuen Goalies Sam Harvey, der zu Beginn der kommenden Woche in der Talferstadt erwartet wird, zur Verfügung. Bozen spielte mit folgenden Sturmlinien: Frank-Alberga-Kasslatter, Felicetti-Mantenuto-Gazley, Halmo-Mc Clure-Glück, Hults-Miceli-Frattin, in der Defensive ließ Hanlon alle sieben Verteidiger rotieren. Startdrittel mit hohem Tempo von beiden Seiten, die Hausherren waren etwas spritziger, die Foxes hatten noch das harte Training der letzten zehn Tage in den Beinen und versuchten es vorwiegend mit Schüssen aus der zweiten Linie, wo sich besonders Dalhuisen hervortat. Bozen ging zuerst mit Kasslatter in Führung, der urplötzlich allein vor Cloutier auftauchte und diesen elegant austrickste. Der Meraner Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten, in der Bozner Defensive stimmte die Zuordnung nicht, Tomasini war auf und davon und düpierte Bernard.

Foxes arg in Bedrängnis zu Beginn des mittleren Drittels und prompt ging Meran in Führung: Thaler versenkte einen Rebound von Bernard, der kurz darauf mit einem Big Save den dritten Treffer der Hausherren verhinderte. Bozen musste nun kommen und erzeugte gehörigen Druck: Frattin, Ginnetti und Mantenuto scheiterten allesamt an einem aufmerksamen Cloutier, bis Mc Clure mit einem herrlichen Pass in den Lauf allein auf den Meraner Kasten losstürmte und souverän einnetzte. Die Gäste machten weiter Dampf, riskierten aber bei zwei Meraner Konter, abermals zu kapitulieren.

Im Schlussabschnitt sorgten die Talferstädter für klare Verhältnisse. Nach einem Stangenschuss zu Beginn von Miceli, gingen die Foxes im Powerplay in Führung: Alberga legte für Culkin auf, der aus mittlerer Distanz traf. Sieben Minuten vor Spielende erhöhte Halmo nach sehenswertem Zuspiel von Dalhuisen mit einer Volleyabnahme auf 4:2, Culkin mit seinem zweiten Treffer und Miglioranzi mit einem Slapshot von der blauen Linie sorgten für das Endergebnis von 6:2. Bozen steht nun im Finale, welches morgen Sonntag um 19:00 Uhr ausgetragen wird., der Gegner wird im heutigen Abendspiel zwischen den Rittner Buam und Kaufbeuren bestimmt.

HC Meran – HCB Südtirol Alperia 2:6 (1:1 – 1:1 – 0:4)

Die Tore: 02:45 (0:1) Hannes Kasslatter – 05:01 (1:1) Patrick Tomasini – 21:57 (2:1) Sebastian Thaler – 33:53 (2:2) Brad Mc Clure – 35:21 PP1 (2:3) Ryan Culkin – 52:33 (2:4) Mike Halmo – 57:35 Ryan Culkin (2:5) – 59:10 PP1 Enrico Miglioranzi (2:6)

Schiedsrichter: Virta, Giacomozzi / Fleischmann, Brondi