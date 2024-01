Frankreich besiegt in EM-Hauptrunde Kroatien 34:32

Olympiasieger Frankreich hat bei der Handball-EM in Deutschland Fahrt Richtung Halbfinale aufgenommen. Die Franzosen besiegten am Donnerstag in Köln in ihrem ersten Spiel in der österreichischen Hauptrunden-Gruppe Kroatien mit 34:32 (18:18). Der Rekordweltmeister führt damit in der Tabelle mit dem Maximum von vier Zählern vor Österreich (3) und Ungarn (2). Am Abend trifft Gastgeber Deutschland noch auf Island. Nur die Top zwei steigen ins Halbfinale auf.

Das Duell zwischen den beiden Handball-Schwergewichten entwickelte sich zu einer engen Partie. Zunächst erarbeiteten sich die Kroaten, die in der Vorrunde gegen die ÖHB-Auswahl remisiert hatten (28:28), Vorteile und holten einen Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Wenig später drehten die Franzosen das Match und gingen ihrerseits mit 17:14 in Führung, zur Pause stand es aber 18:18. In der zweiten Hälfte führten Nikola Karabatic und Co. zwar meist knapp, aber stetig und gewannen am Ende nicht unverdient.