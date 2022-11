Frappart pfeift als erste Frau Männer-Fußball-WM-Spiel

Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird am Donnerstag als erste Frau in der langen Historie der Fußball-WM der Männer ein Spiel leiten. Die Ansetzung für das Spiel Deutschland gegen Costa Rica gab der Weltverband (FIFA) am Dienstag bekannt. Der 38-Jährigen stehen im Al-Bait Stadion die Brasilianerin Neuza Back sowie die Mexikanerin Karen Diaz Medina zur Seite. Vierter Offizieller ist Said Martinez aus Honduras.

Frappart war bereits für die Männer-EM im vergangenen Jahr nominiert worden, hatte dort aber kein Spiel gepfiffen. In der französischen Ligue 1 kommt sie seit 2019 zum Einsatz. Im August 2019 pfiff Frappart das Spiel um den europäischen Supercup, im Dezember 2020 leitete sie als erste Frau ein Champions-League-Spiel der Männer. Neben der Französin sind in Katar auch Salima Mukansanga aus Ruanda und Yoshimi Yamashita aus Japan als Hauptschiedsrichterinnen dabei.