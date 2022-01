Freeskierin Wolf in Font Romeu im Slopestyle-Weltcup Dritte

Lara Wolf hat es im Finale des Slopestyle-Bewerbs der Freeskier in Font Romeu in Frankreich als Dritte erstmals auf das Weltcup-Podest geschafft. Die 21-jährige Tirolerin erreichte am Sonntag bei ihrem besseren Versuch 66,16 Punkte. Der Sieg im Achter-Feld ging an die Französin Tess Ledeux (86,46 Pkt.), die schon in der Qualifikation die Bestmarke aufgestellt hatte. Wolf war dort ebenfalls Dritte geworden.

Für das Männer-Finale der besten 16 hatte sich kein Österreicher qualifiziert. Der zweifache Big-Air-Sieger Matej Svancer hatte das Antreten bei den X-Games in Aspen dem Weltcup vorgezogen. Im Slopestyle-Gesamtweltcup liegt Wolf aktuell auf Rang sechs. Voran liegt die Estin Kelly Sildaru, die in Font Romeu nicht am Start war.