Freiburg nach 1:0 in Köln weiter auf Champions-League-Kurs

Freiburg jubelt auch in Köln

Der SC Freiburg befindet sich weiterhin auf Kurs Richtung Champions-League-Teilnahme. Die Breisgauer feierten am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen 1:0-Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln und verteidigten damit Platz vier zwei Punkte vor dem Fünften RB Leipzig, der daheim gegen Hoffenheim 1:0 gewann. Punktegleich mit Freiburg auf Rang drei liegt Union Berlin nach einem Heim-0:0 gegen Leverkusen. Die Eintracht kam in Frankfurt gegen Augsburg nur zu einem 1:1.

Stuttgart holte vor eigenem Publikum durch ein 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach ebenso wichtige Punkte im Abstiegskampf wie Schalke dank eines Heim-2:1 gegen Werder Bremen. Bereits am Freitag hatte Tabellenführer Borussia Dortmund mit dem 1:1 in Bochum wichtige Punkte im Titelrennen verspielt. Der FC Bayern würde mit einem Heimerfolg am Sonntag über Schlusslicht Hertha BSC die Spitze übernehmen.

Die Freiburger fixierten in Köln den dritten Dreier en suite. Für das Goldtor sorgte der Japaner Ritsu Doan nach einem Corner aus kurzer Distanz per Kopf (53.). Bei den Siegern spielte Philipp Lienhart durch, Michael Gregoritsch wurde in der 78. Minute ausgetauscht. Für Köln waren Florian Kainz über die komplette Distanz und Dejan Ljubicic bis zur 57. Minute im Einsatz.

Zum Matchwinner für die Leipziger gegen Hoffenheim avancierte Christopher Nkunku mit seinem Treffer in der 28. Minute, Konrad Laimer war an der Entstehung des Tores beteiligt. Während der Salzburger durchspielte, wurde auf der Gegenseite Christoph Baumgartner in der 61. Minute ausgetauscht.

Unterdessen verlängerten die Frankfurter ihre aktuelle Misserfolgsserie. Nach dem 1:1 gegen Augsburg ist der Verein von Trainer Oliver Glasner schon seit neun Liga-Partien ohne vollen Erfolg. Die Hessen gingen zwar durch ein Eigentor von Elvis Rexhbecaj (25.) in Führung, Ermedin Demirovic glückte jedoch der Ausgleich (58.) für die Gäste, bei denen Julian Baumgartlinger in der 46. Minute ein- und in der 71. Minute ausgewechselt wurde. Der Ex-ÖFB-Kapitän erlitt ohne Fremdeinwirkung offenbar eine Knieverletzung.

Sein Landsmann Christopher Trimmel sah das torlose Heimremis seines Clubs Union Berlin gegen Bayer Leverkusen von der Ersatzbank aus. Die Werks-Elf ist mittlerweile seit neun Runden ungeschlagen. Die Stuttgarter schoben sich dank des 2:1 gegen Gladbach auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, die Tore erzielten Serhou Guirassy (22.) und Tanguy Coulibaly (83./Elfmeter) beziehungsweise Julian Weigl (78./Elfmeter). Bei den Gästen spielte Stefan Lainer bis zur 87. Minute, Hannes Wolf kam in der 84. Minute auf den Platz.

Im Abendspiel gelang Schalke ein wichtiger Comeback-Sieg. Die “Königsblauen” lagen gegen Werder Bremen mit Marco Friedl nach einem Tor von Marvin Ducksch (18.) lange in Rückstand, sorgten aber dank Sepp van den Berg (81.) und Dominick Drexler (92.) noch für die Wende. Damit ist Schalke zwar weiterhin Vorletzter, auf den von Bochum gehaltenen Relegationsplatz fehlt allerdings nur noch ein Punkt.