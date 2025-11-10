Fritz besiegt bei ATP Finals Musetti

Von: apa

Taylor Fritz ist mit einem Sieg in die ATP Finals der besten Tennisspieler des Jahres gestartet. Der an Nummer sechs gesetzte US-Amerikaner bezwang am Montag in Turin Lorenzo Musetti mit 6:3,6:4. Der Italiener war erst durch die Absage von Novak Djokovic ins Feld gerutscht und musste ohne Vorbereitung vor Heimpublikum “ins kalte Wasser” springen. In der Gruppe Jimmy Connors stehen nun Fritz sowie der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz mit je einem Sieg da.

Fritz zeigte sich mit seiner Auftaktleistung zufrieden. “Ich habe eine Menge richtig gut gemacht”, erklärte der Vorjahresfinalist im Interview auf dem Court. Sein nächster Gegner ist Dienstagnachmittag Alcaraz. Finals-Debütant Musetti, der am Samstag noch in Athen gespielt hatte und erst am Sonntag in Turin eingetroffen war, bekommt es nun mit Alex de Minaur zu tun. Der Australier hatte am Sonntag gegen Alcaraz verloren. Am Montagabend steigt der Südtiroler Jannik Sinner ins mit 15,5 Mio. Dollar dotierte Jahresabschlussturnier ein, sein Gegner ist in der Gruppe Björn Borg der Kanadier Felix Auger-Aliassime.