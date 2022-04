Fünf Südtiroler Podiums in Fara Vicentino

Fara Vicentino/Gazzane – Fara Vicentino war vor kurzem Austragungsort des zweiten Laufes zur Motocross-Nordost-Meisterschaft. Die Südtiroler Piloten stellten einmal mehr ihr Talent unter Beweis und holten fünf Podestplatzierungen.

Den einzigen Tagessieg feierte Elia Fulco. Das Aushängeschild vom MC Arco setzte sich in der Klasse 65 Cadetti durch. Mit Liam Pichler (Ferlu Racing) schaffte ein weiterer Südtiroler den Sprung aufs Podest. Pichler fuhr in der Qualifikation Bestzeit, stürzte dann aber im ersten Lauf und belegte Platz zehn. Den zweiten Lauf gewann er souverän, am Ende reichte es für den dritten Rang.

Der Meraner Jakob Gampenrieder wurde Zweiter in der 65-Debuttanti-Klasse, Silber ging auch an seine Teamkollegin Claudia Schwarz (Klasse Girls). Zudem holte der erfahrene Master-Open-Pilot Norbert Lantschner (MC Evergreen) den zweiten Platz in seiner Klasse.

Als Vierter knapp am Podest vorbeigeschrammt ist der Brixner Lukas Messner (85 Junior). Neun weitere Südtiroler schafften den Sprung in die Top Ten. Peter Santi (Sechster), Tobias Tscholl (Siebter) und Manuel Santi (Zehnter) überzeugten in der Klasse MX2 Challenge. Drei siebte Ränge verbuchten Georg Falser (125 Senior), Massimiliano Rizzardi (MX2 Fast) und Martin Niedermair (Super Veteran Open). Thomas Arnoldo kam bei den MX2 Expert auf den neunten Platz, die beiden Meraner Maximilian Pichler (MX1 Expert) und Klaus Schwarz (Master Open) mussten sich mit Rang zehn begnügen.

Minicross: Zwei Südtiroler bei EM in Gazzane

Am Wochenende fand in Gazzane bei Brescia der erste Ausscheidungslauf zur Europameisterschaft der Minicrosser statt. Mit Elia Fulco und Liam Pichler waren auch zwei Südtiroler in der Klasse 65 Cadetti vertreten.

Fulco, der für den Motoclub Arco startet, belegte den guten 19. Rang. Liam Pichler vom Branzoller Motoclub FerLu Racing kam hingegen auf Platz 27. Beide Piloten waren mit ihrer Leistung in Gazzane zufrieden.

Gleichzeitig fand in Bosisio Parini (Lecco) der zweite Lauf zur Italienmeisterschaft der Veteranen und 125 Senioren statt. Routinier Norbert Lantschner (Master MX2) vom MC Evergreen ließ einmal mehr aufhorchen und stieg als Dritter aufs Podest. Georg Falser vom MC Meran wurde 29. in der Klasse 125 Fast. Werner Clementi und Hubert Falser belegten jeweils den 13. Rang in den Kategorien Master MX1 bzw. Master MX2.