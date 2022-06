Fünf Südtiroler starten in Rieti

Bozen/Rieti – In Rieti findet vom Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Juni die Leichtathletik-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Insgesamt sind über 600 Athletinnen und Athleten gemeldet.

Im Guidobaldi-Stadion findet nach 2003 und 2016 zum dritten Mal wieder die Italienmeisterschaft der „Assoluti“ statt. Am Wochenende werden im Latium insgesamt 42 Titel vergeben. Selten war das Interesse für eine Italienmeisterschaft so groß wie für die 112. Auflage in Rieti. Bei den Titelkämpfen werden nämlich auch die WM- und EM-Tickets in Eugene bzw. München vergeben. Im Vorjahr in Rovereto gewannen die beiden Mehrkämpfer vom SV Lana, Simon Zandarco und Linda Maria Pircher, Silber und Bronze im Zehn- und Siebenkampf. Außerdem kürte sich der Kugelstoßer vom Athletic Club 96 Bozen, Nicholas Ponzio, zum Italienmeister. Sein Teamkollege Antonio Infantino holte Silber über 200 m und Linda Palumbo vom Südtirol Team Club gewann Bronze im 3000-m-Hindernislauf.

Diesmal werden in Rieti nur fünf Südtiroler Athleten mit von der Partie sein. Auch heuer will Pircher bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden. Die Burgstallerin geht im Siebenkampf als Dritte der Meldeliste an den Start, ihr Teamkollege Zandarco weist hingegen im Zehnkampf die sechstbeste Marke auf. Die Südtiroler Augen sind auch auf Katja Pattis gerichtet. Die Tierserin ist über 3000 m Hindernis mit der drittbesten Zeit von 10:22.67 Minuten gemeldet, eine Podestplatzierung ist durchaus möglich. Erst vor zwei Wochen in Florenz kürte sich die Athletin vom Südtirol Team Club in dieser Disziplin zur U23-Italienmeisterin. Teamkollegin und 400-m-Ass Petra Nardelli peilt in Rieti hingegen ihre erste 52er-Zeit an. Die Eggerin hat eine Saisonbestzeit von 53.40 Sekunden aufzuweisen, für eine Medaille wird es wohl ganz schwierig. Gespannt sein kann man auch auf den Auftritt von Stabhochspringer Nicolò Fusaro. Der Bozner stellte erst vor kurzem mit 5.26 m einen neuen Bestwert auf, er ist in Rieti der Siebte der Meldeliste. Nicholas Ponzio geht im Diskuswerfen als Topfavorit ins Rennen.

Andere Südtiroler Asse plagen hingegen Verletzungssorgen. In Rieti nicht an den Start gehen können die Lananer Stabhochspringerin Nathalie Kofler, die Meraner Geherin Sara Buglisi, Weitspringerin Anna Menz aus Marling, die Brunecker 400-m-Hürdenläuferin Caren Agreiter sowie die beiden Bozner Nicola Paletti (Mehrkampf) und Weitspringer Destiny Nkeonye.

Alle Südtiroler Teilnehmer an der Italienmeisterschaft in Rieti

Herren

200m: Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 21.08

Weit: Antonino Trio (Athletic Club 96 Bozen) 7.78

Stab: Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 5.20

Drei: Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 15.76

Kugel: Nicholas Ponzio (Athletic Club 96 Bozen) 21.83

Hammer: Michele Ongarato (Athletic Club 96 Bozen) 59.71

Zehnkampf: Simon Zandarco (SV Lana) 6.945

Staffel 4x100m: Athletic Club 96 Bozen 41.19

Damen

400m: Petra Nardelli (Südtirol Team Club) 53.40

3000m Hindernis: Katja Pattis (Südtirol Team Club) 10:22.67

Siebenkampf: Linda Maria Pircher (SV Lana) 5.157