Gall auch bei fünfter Baskenland-Etappe in den Top Ten

Radprofi Felix Gall hat bei der Baskenland-Rundfahrt den dritten Top-Ten-Platz in Folge eingefahren. Der 25-jährige Osttiroler vom Team AG2R rollte am Freitag auf der fünften Etappe genauso wie tags zuvor auf dem achten Platz über die Ziellinie. Am Mittwoch war er Siebenter geworden. Den Tagessieg in Amorebieta holte sich Bora-Profi Sergio Higuita aus Kolumbien. Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard verteidigte seine Gesamtführung, Gall liegt weiter auf Rang 13 (+51 Sek.).

Gall präsentierte sich erneut gut in Form und kam gemeinsam in einer 22-köpfigen Spitzengruppe der besten Kletterer ins Ziel. Das World-Tour-Rennen endet am Samstag mit einer bergigen Etappe rund um Eibar.