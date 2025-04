Geburtstagskind Zverev holt seinen dritten München-Titel

Von: apa

Alexander Zverev hat an seinem 28. Geburtstag seinen ersten ATP-Titel in diesem Jahr bzw. den dritten in München gewonnen. Der Weltranglisten-Dritte besiegte am Ostersonntag im Endspiel des ATP-500-Turniers an der Isar den US-Amerikaner Ben Shelton sicher 6:2,6:4. Für Zverev, der auch im Herbst wieder in Wien am Start ist, war es sein insgesamt 24. Titel.

Zverev hatte auch 2017 und 2018 schon in München triumphiert. Im Head-to-Head mit Shelton stellte Zverev auf 2:0. Für Zverev war es nach zuletzt verpatzten Wochen seit dem verlorenen Australian-Open-Finale ein wichtiger Impuls im Hinblick auf die Ende Mai beginnenden French Open in Paris.