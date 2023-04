Gewichtheberin Fischer gewinnt EM-Bronze im Stoßen

Sarah Fischer hat bei der Gewichtheber-EM in Armenien für Österreichs dritte Medaille gesorgt. Die 22-jährige Niederösterreicherin holte am Sonntag in der Kategorie über 87 kg mit 134 kg im Stoßen die Bronzemedaille. Gold ging an die Britin Emily Campbell, die 143 kg meisterte. Im Zweikampf aus Stoßen und Reißen reichte es für Fischer mit 238 kg zu Rang fünf (104/134), auch hier gewann Campbell. Die 18-jährige Steirerin Johanna Pfeilstöcker zeigte als Achte (97/116) auf.

Altmeister Sargis Martirosjan (Klasse bis 109 kg) und U20-Europameister Hmayak Misakyan (bis 81 kg) hatten zuvor jeweils Bronze im Reißen geholt. Fischer hatte im Vorfeld der EM auf einen Platz unter den Top 5 gehofft, um viele Punkte in der Qualifikation für Olympia 2024 in Paris anzuschreiben. Ihr Ziel, das Zweikampf-Ergebnis auf 240 kg zu steigern, verfehlte sie knapp.